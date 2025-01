Así funciona 'La Bestia', la limusina que lleva Donald Trump

"Es el coche más blindado del mundo". Esto mismo nos decía David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos, el pasado lunes cuando Donald Trump juraba su cargo como presidente. Se trata de 'La Bestia', una limusina Cadillac One que lleva a los presidentes de Estados Unidos.

Cuando vuelan, viajan en el Air Force One, mientras que para sus traslados por Washington lo hacen en esta limusina, que mide cinco metros y medio de largo y pesa entre siete y 9 toneladas. También está preparada para todo tipo de ataques.

Carlos Colás, dueño de Dream Cars, daba más detalles sobre ella en La Tarde de COPE. Según él, "es lo más parecido a un coche de las películas de James Bond", pues tiene de todo para proteger la figura del presidente. Por ejemplo, el chasis es como el de un camión, mientras que el blindaje tiene 20 cm de grueso, es decir, "es más grueso que muchas paredes de ladrillo".

COPE Limusina de Dream Cars

En cuanto a la velocidad, no es del todo ágil, "lleva un motor normal con 330 caballos". Y es que, para que Trump esté seguro, no puede ir muy rápido, pues la velocidad máxima es de 100 km/hora. En él pueden ir hasta cinco personas pero, la diferencia con las de España, es que está fabricada con una cámara acorazada que pueden cerrar y, en caso de ataque, tiene bombonas de oxígeno que pueden durar varias horas. Todo ello se suma a las bolsas de sangre del mismo grupo sanguíneo que Trump para hacer transfusiones de urgencia.

¿SE FABRICA ESTE TIPO DE LIMUSINAS EN ESPAÑA?

Ahora bien, ¿quién lo fabrica? ¿Cuánto cuesta? En Estados Unidos hay varias carroceras que hacen limusinas, pero no es el caso de 'La Bestia', que es fabricada por una empresa de blindaje de la que no se conoce el nombre. En España se han hecho amagos que no han salido muy bien, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, donde son todos unos expertos.