¿Se ampliarán las medidas de alivio hipotecario que finalizan a finales de este año?

La ministra en funciones Nadia Calviño ha anunciado que, tras la investidura, convocará una reunión (la tercera en lo que va de año) con la banca para “ampliar” las medidas que se recogen en el Código de Buenas Prácticas con el objetivo de “beneficiar” a las “clases medias” del país con respecto a la subida de las hipotecas, pero, ¿De qué otras medidas y beneficios hablamos? Y, sobre todo, ¿Cuándo se harán efectivas?, pues, de momento, no hay Gobierno, y el Banco de España pide esperar otro trimestre más para esta ampliación.





Si hablamos del Código de Buenas Prácticas, recordamos que, entre otras medidas, se incluye la ampliación del plazo de las hipotecas, el cambio gratuito de tipo de interés variable a fijo o la congelación del pago de los intereses. El problema es que la banca apenas ha aprobado el 9% de las solicitudes. En 'La Tarde' de COPE queremos conocer historias verdaderas de gente que tiene familias y pertenecen a la clase media de nuestro país. Lola nos ha contado que la cuota que pagaba en noviembre de 2022 era de 258,46€ y ahora, en noviembre de 2023, la cifra ha ascendido hasta 683,43€. La mala noticia de todo esto es que, en diciembre, le toca otra vez la revisión y esto significa que la cifra puede aumentar de nuevo. Todo esto, según nos cuenta Lola, se esta convirtiendo en una situación insostenible. Al igual que esta madre de familia, hay miles y miles de personas que no pueden seguir aguantando esta situación en nuestro país.





Hemos tenido oportunidad de hablar con Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros) y ella nos ha hablado de las medidas que se proponen llevar a cabo para combatir esta situación. En la práctica, no han habido muchas solicitudes y desde AUFIN tienen la teoría de que la gente está amortizando sus ahorros, la pregunta es qué sucederá el año que viene si los tipos siguen subiendo o no bajan y se acaban los preciados ahorros. El Código de Buenas Prácticas caduca el 31 de diciembre de este año, y según nos apunta Patricia, “las familias entonces sí tendrán un grave problema”





Nos ha podido explicar además que los datos de El Código de buenas practicas bancarias surgen de la propia banca, no del banco de España o del gobierno. Por tanto, es muy difícil conocer en qué situación se encuentran realmente las familias si no tenemos los datos necesarios... Los requisitos que se plantean parecen razonables en muchas partes de España ,pero, en otros lugares, no lo son tanto... el nivel de vida de Madrid, Barcelona o Bilbao es más alto y las hipotecas también, por tanto, si los sueldos son más altos, significa que la vida cuesta más cara, tal y como ha apuntado Patricia.





“Las familias españolas primero pagan la hipoteca y después todo lo demás”





Patricia ha recomendado a todas las familias que ya están al límite con respecto al pago de sus hipotecas que acudan a su entidad financiera a supervisar si cumplen los requisitos, y que les apliquen algunas medidas que se han establecido para eso mismo, para desahogar los bolsillos de estas familias, sobretodo, a puertas de la época en la que nos encontramos.