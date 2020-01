La vida de un español durante la Segunda Guerra Mundial en el campo de concentración nazi de Mauthausen

Este 27 de enero de 2020 se cumplen 75 años de la liberación del primer campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el de Bergen-Belsen, al norte de Alemania. Pero ahora nos queremos centrar en el último en ser liberado, también en 1945, el de Mauthausen. Fue en el que más españoles hubo, más de 7.500. Sobrevivieron menos de 3.000. Entre ellos, nuestro siguiente protagonista: Marcelino Bilbao.

Esto es solo una parte de su testimonio. Un testimonio que ahora su sobrino-nieto, Etxahun Galparsoro, ha recogido en un libro de memorias llamado 'Bilbao en Mauthausen'. Obra en la que relata la historia de Marcelino Bilbao y lo que sintió durante su instancia en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Etxahun nos cuenta que su relato era "muy estremecedor" e incluso capaz de "poner la piel de gallina".

A diferencia de otros campos de concentración, entrar en uno controlado por los nazis era sinónimo de muerte. "Los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial eran totalmente diferentes a lo que nos podíamos encontrar en un campo de concentración de Franco durante la Guerra Civil. Todo aquel prisionero que entraba debía moris. Daba igual la conducta", comentaba el autor de la obra 'Bilbao en Mauthausen'.

Etxahun también nos acerca la dura realidad de los españoles que como su tío-abuelo fueron trasladados a Mauthausen. "Si no pronunciabas correctamente el alemán, no saber decir tu número de preso o no cumplir de forma inmediata las órdenes que te han asignado significaba una agresión segura de los guardias. Una buena tunda de palos en el mejor de los casos. De nada servía ser el más guapo ni el más listo", destacaba Etxahun Galparsoro a los micrófonos de 'La Noche de COPE'.

¿Cómo acabaron miles de españoles en Mauthausen?

Etxahun cuenta que en febrero de 1939 se produce durante la Guerra Civil el mayor éxodo de población española de la historia. Medio millón de personas cruzaron la frontera catalana. Francia no sabía que hacer con ellos. En un primer momento los metieron en campos de internamiento en unas condiciones durísimas donde no había ni barracones, ni agua potable, ni electricidad ni había nada y con el clima de febrero estaban amontonados en playas.

Fue entonces cuando Francia trató de aplicarles estas duras condiciones de vida con la promesa de que si volvían a España, Franco no les iba a hacer nada. Así consiguieron que volvieran la mitad de ellos. Los que permanecían en Francia les dieron la posibilidad de migrar a un tercer país y los que no lo consiguieron se alistaron voluntariamente o fueron forzados a hacerlo ante la llegada de una nueva guerra mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial muchos soldados del ejército francés, del que formaban parte miles de republicanos españoles, fueron hechos prisioneros, siendo los españoles separados del resto de soldados. Todos ellos con un destino, campos de concentración nazis como el de Mauthausen.