El 'true crime' se reinventa con “Solo asesinatos en el edificio”

La ficción arranca con una muerte en el edificio residencial Armonía de Nueva York. Allí transcurre la trama que Rosana Rábago ha traído a La Noche esta semana: “Solo asesinatos en el edificio”, protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. La ficción, original del canal norteamericano Hulu, acaba de finalizar su primera temporada, y el crimen que trae de salida es solo una excusa para presentarnos la verdadera historia.

El fallecido es Tim Kono (interpretado por Julian Cihi), uno de los vecinos del Arconía. Y los que van a investigar su muerte en “extrañas circunstancias” son tres vecinos de Arconía que comparten una afición: les gusta el género true crime, es decir, les divierte investigar crímenes. Un hobby que les hará meterse de lleno en la investigación de un suceso que, aunque primero parece ser un suicidio, pronto resulta ser un asesinato.

De esta forma, nuestros protagonistas no sólo realizan la investigación por su cuenta, sino que además, van compartiendo sus hallazgos con el resto del mundo a través de una herramienta cada vez más popular: el podcast. ¿El título? “Solo asesinatos en el edificio” o “Only Murders in the Building”, su nombre en inglés.

La serie cuenta ya con una primera temporada de diez episodios. Y aunque está clasificada como una comedia, no lo es. Al menos no del todo. Se trata de una dramedia, es decir, un género híbrido entre la comedia y el drama que tiene características de ambos. De esta forma, la ficción tiene una duración propia de las sitcoms americanas - unos 30 minutos - mientras que el contenido y su tratamiento es más próximo a los dramas.