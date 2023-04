El truco que no usabas para despegar páginas de un libro y es efectivo contra la humedad: "Una vez al año"

Acabamos de dejar atrás el Día del Libro. A pesar del éxito indiscutible que tiene cada vez más el libro electrónico y los audiolibros, el libro de papel sigue siendo el formato preferido de los españoles. Será porque nos encanta el olor a libro nuevo, como nos pasa en 'La Noche de COPE', el tacto de las páginas impresas, o establecer una experiencia sensorial, más allá del mero texto, pero todavía hoy, se venden más libros de papel que digitales. Y esto, ¿qué significa? Que ocupan un papel importante en nuestras vidas, y en nuestras casas.

Aunque si hablamos de decoración en nuestros hogares, la tendencia hoy en día tira al minimalismo, lo cierto es que todavía dedicamos, al menos, los que disfrutamos de la lectura, un lugar privilegiado a los libros. Y si no te deshaces de ellos, sino que vas acumulando y acumulando, probablemente no te resulte fácil encontrar uno en concreto. Por eso en 'La Noche de COPE' le hemos pedido a Begoña Pérez, 'La Ordenatriz' que nos ayude a ordenarlos y cuidarlos. Porque, ¿quién no tiene una pila de historias acumuladas?

Las técnicas más efectivas para ordenar los libros en una biblioteca personal es como lo explica Begoña Pérez: "Los de texto van con los de texto y ahí los tengo por cursos con etiquetas para buscar; luego están los de lectura y los ordeno por edades, porque como tengo la experiencia de tener tantos hijos, pues ya sé en qué edades se los pueden leer; y casi te diría que los más difíciles son los libros de adultos porque mezclan, sacan, meten...". Para 'La Ordenatriz', lo de "colocar por colores", no le gusta "aunque es verdad que da mucha paz visual".

La humedad

Donde se salta un poco este orden es con los libros "de historia": "Ahí sí que meto por tamaños porque sí que me gusta". Pero hay una cuestión que preocupa más que encontrarlos y pasa por proteger los libros de las condiciones ambientales adversas, como la humedad o la luz solar directa. 'La Ordenatriz' recomienda un tratamiento con un producto bastante inusual que desveló en 'La Noche de COPE' y que te sorprenderá. Si no lo escuchaste en directo, lo puedes escuchar aquí.

Para evitar cuestiones de polvo, Begoña Pérez recomienda "limpiar en seco con un plumero o con una bayeta y nada de líquidos, ni agua". "Si acaso hay ya más polvo incrustado, pues porque se nos haya pasado o lo mismo haya sufrido un accidente", 'La Ordenatriz' explica que se puede utilizar "un pelín de alcohol": "Es un poquito disolvente, pero es de los más flojos, y se puede aplicar por el lomo o por los tres cantos que tiene el libro, y así lo podemos dejar bien conservado para el siguiente".