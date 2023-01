La pluma es uno de los abrigos naturales más eficaces que existen y los humanos nos beneficiamos de ellas, pero ¿sabemos limpiar correctamente un abrigo o un edredón de este material? Pues en 'La Noche de COPE' hemos aprendido a hacerlo bien con nuestra organizadora profesional Begoña Pérez, 'La Ordenatriz'. Es lógico que te preocupe que la inversión que hagas al comprar un buen edredón de plumón para dormir de la mejor forma posible merezca la pena para que dure mucho tiempo.

Pero cuando el frío llega a tu ciudad lo primero que haces es abrigarte. Tienes diferentes opciones: ponerte capas y capas para evitar que el calor se escape o usar un material natural que nos abriga mucho: la pluma. Porque lo que calienta un abrigo o un edredón de plumas, no lo calienta otro material. Al limpiarlo, es importante que las plumas no se apelmacen. Así que es necesario ir con pies de plomo antes de lavarlo para que no pierda eficacia y puedas mantenerlo en el tiempo.

¿Podemos meter una prenda con plumas en la lavadora? ¿Cómo hay que lavar un edredón que llevamos tiempo usando? ¿Hay alternativa a llevarlo a la tintorería? Si lo lavamos, ¿cuál es la mejor forma de secarlo? ¿Qué suavizante usamos? ¿Es mejor hacerlo a mano? ¿Cuál es la mejor solución para quitar un lamparón de estas prendas de forma rápida? Son muchas de las preguntas que te están surgiendo y que tratamos de quitar los interrogantes para que tengas certezas.

El truco de las pelotas de tenis

¿En qué consiste este consejo que puede facilitar mucho el lavado de tu prenda con plumas? 'La Ordenatriz' te lo descubre. "Vamos a reutilizar tres pelotas viejas de tenis. Estas van a ir golpeando en la lavadora el edredón o el abrigo con suavidad y así se van recolocando. De esta forma, las plumas, que pesan mucho y se apelmazan durante el lavado, las iremos moviendo sin que suceda este proceso", comenta.

Si es para quitar una mancha y evitar su limpia en la lavadora, "hacemos una mezcla de mitad agua y mitad amoniaco" y "con una bayeta de microfibra nueva" se trata de frotar. Begoña Pérez aconseja repetir el proceso si "una vez seco sigue la mancha": "terminará saliendo". Hacer un lavado entero a mano es desaconsejable para 'La Ordenatriz' porque "es muy trabajoso", ya que "hay que aclarar muchísimo".

Contra las famosas manchas amarillas de guardado en los edredones, Begoña Pérez aplicaría "en seco" la mezcla de "percarbonato y agua caliente". La clave es "hacer una pasta", por lo que usaremos "poco agua".