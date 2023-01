El ingrediente de tu cocina con el que quitar la cal de tu ducha: el truco de limpieza definitivo para el baño

En nuestra casa hay lugares que usamos a diario. La cocina, el dormitorio, o el salón. Cuanto más lo usamos, lógicamente, más lo ensuciamos y este martes en 'La Noche de COPE' hemos cogido el estropajo, la bayeta y el detergente para darle un repaso a fondo al baño de nuestra casa. Malos olores, cal acumulada, humedades… estos son algunos de los problemas con los que nos podemos encontrar en el sanitario de nuestra casa, pero con los trucos que Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', te da lo vamos a dejar impecable.

El baño es una de las zonas críticas cuando hablamos de limpieza, por eso hay que extremar el cuidado a la hora de desinfectar. No vamos a ponernos a enumerar la cantidad de gérmenes y bacterias que se acumulan en cada esquina. Además, es una de las tareas más engorrosas que hay, pero si no lo hacemos, nuestra salud puede correr grave peligro, y es que el moho y la humedad son, definitivamente, nuestros enemigos. Por eso 'La Ordenatriz' llega para que quede en perfecto estado de revista todos los días.

Muchas veces, la limpieza del baño que hacemos a diario no resulta suficiente y debemos realizar una más profunda. Unos azulejos con manchas, un inodoro sucio o una bañera repleta de restos de jabón no es una imagen muy placentera, especialmente cuando tenemos invitados en casa. Pero como el baño es una de las partes de la casa en la que más gérmenes se acumulan, su limpieza debe ser a conciencia. Algo que si no tenemos mucho tiempo puedes convertirse en un auténtico engorro. Begoña Pérez nos ayuda con esto en 'La Noche de COPE'.

El ingrediente

La cal que se queda incrustada en los cristales de la ducha, en la mampara, y para quitarla, 'La Ordenatriz' lo tiene claro: "El vinagre". Esto no es cosecha de ella, sino de un "experimento del padre de 70 años de una seguidora". "Es uno de los mejores anti cal porque el ácido del vinagre ataca muy bien a la cal", explica. "Consiste en que coger las mamparas con un papel de cocina empapado en vinagre y dejarlo dos horas. Si hay mucha cal dejarlo toda la noche. Al día siguiente le damos con una bayeta y queda limpio", concreta Begoña Pérez.





Otro de los frentes abiertos son los desagües. Los productos que las desatascan suelen ser muy dañinos, muy abrasivos, y pueden dañar las tuberías. Para evitarlo, hay remedios caseros: "Unimos bicarbonato y vinagre, que hace un poco de abrasión para desatascar. Con medio vaso de bicarbonato y un vaso de vinagre hacemos la mezcla, lo echamos en el sumidero y lo tapamos. Lo dejamos así una hora y echamos un cubo de fregar de agua caliente. Lo volvemos a tapar y lo dejamos toda la noche sin usar. Si el atasco es importante, siempre es mejor recurrir a un profesional".

En estos casos, usar el desatascador tradicional es muy útil. "Es capaz de quitar un tapón, como por ejemplo en la ducha con los pelos", concreta Begoña Pérez. Ojo, porque avisa que "sale de todo" y se incluyen determinados olores que pueden ser muy molestos. Además, no hay que usarlo mientras "hayas echado agua caliente porque puede salir disparada y quemarte". 'La Ordenatriz', muy cerca del millón de seguidores en Instagram, te deja estos consejos con el baño.