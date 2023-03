El truco definitivo para limpiar pendientes de oro y plata sin comprar productos especiales: "En 10 minutos"

Desde las civilizaciones egipcias y griegas, el ser humano ha usado elementos de la naturaleza como piedras, madera o conchas como elementos decorativos del cuerpo. Colgantes, pulseras, tobilleras. Con el descubrimiento de los metales, la decoración fue más sofisticada y hoy en día es raro que no tengamos una cadena, unos pendientes, una pulsera o un anillo adornando nuestro cuerpo. Estoy segura de que tú tienes alguno de estos elementos. Pues esta semana en 'La Noche de COPE' aprendemos a limpiarlos para que estén relucientes.

Porque el paso del tiempo, el sudor o el contacto con otros materiales, puede hacer que nuestra cadena de plata de ley pierda el brillo e incluso se oxide. 'La Ordenatriz' da unos cuantos consejos para limpiar la joyería y bisutería. Begoña Pérez es madre de siete hijos y es la organizadora más famosa de nuestro país y, antes de ponerse con la limpieza, te explica qué son "los marchamos" de los que depende cómo debes hacerlo: "Son las marcas que tienen el oro y la plata llevan una marca grabada que pone cuantos quilates tiene el oro o qué tipo de ley tiene la plata".

'La Ordenatriz tiene un truco para limpiar los pendientes usando algo que todos tenemos en casa o deberíamos tener: "Muchas veces no sabemos como limpiarlos y parece como que comprar un líquido especial nos complica, entonces he utilizado un truco también de toda la vida que es con pasta de dientes". Begoña Pérez especifica que "tiene que ser blanca y que no sea gel" porque "se nota mucho una pasta de dientes buena o una pasta de dientes menos buena".

La clave

"Juntamos la bisutería con la pasta de dientes, la dejamos secar 5 minutines o 10 minutines y luego la pasamos por agua con un cepillo de dientes", explica 'La Ordenatriz'. Puntualiza que lo hace "con un cepillo de dientes que lo tengo solo para limpiar cosas", por lo que no utilices el mismo con el que te lavas la boca. "La bisutería normalmente está un poco labrada, tiene huecos y recovecos y el cepillo llega mejor", puntualiza, para "después pasar por agua y secarla con una bayeta para no arañarla". De esta manera, "nos queda superbrillante".

Para el óxido que se pueden producir, por ejemplo, por el sudor y que nos pueden producir hasta una reacción cutánea, Begoña Pérez tiene un "truco más antiguo que la tos": "dale un poquito con esmalte transparente, si es un pendiente o si es un collar, que tenga el lado siempre que apoya". También "podemos aplicar el método tradicional que es con sal y limón" y mejor "si lo dejamos al sol unas cuantas horitas, cuatro horitas o así" y luego dale "con el cepillo de dientes". Por último, recomienda "un producto muy guay en el mercado que se llama piedra blanca", que es "una arcilla que activamos un poquito con agua y viene muy bien para todos los metales".