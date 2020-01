Caso Tous: "Quieren hacer pasar bisutería por joyas de primera ley de oro y plata"

El juez Pedraz ha escuchado hoy a todas las partes implicadas en el caso Tous. La firma de joyas catalana insiste en que cumple con la legalidad y que todas sus joyas de oro y plata son de primera ley. Sin embargo, y según la acusación popular, sí que ha admitido al magistrado lo que la joyería confirmó este martes a COPE: que algunas piezas de plata de gran tamaño cuentan en su interior con una pieza de metacrilato para darles más estabilidad.

Dos horas ha durado este interrogatorio en el que Tous solo ha respondido a las preguntas de la Fiscalía y se ha negado a hacer lo mismo con las de la acusación popular que ejerce la Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería. Una declaración en la que la defensa de Tous ha insistido en que cumple con la ley vigente, pero que según la acusación popular ha incurrido en algunas contradicciones. Según la abogada de la acusación, Magdalena Entrenas, "han reconocido que algunas piezas de plata de un determinado diseño están rellenas con otro material como el metacrilato o el plástico. Aducen que es por la técnica de electroforming porque si no sería imposible hacer piezas de determinado volumen o tamaño. No tendrían estabilidad". Entrenas ha dicho también que el representante legal de Tous ha tenido un lapsus. "Utiliza la palabra baño. Y es lo que yo digo. Digan que es un baño de oro pero no me pongan en el certificado oro de 18 kilates de primera calidad o plata de 925 porque eso no es verdad".

La abogada se ha referido también a la declaración que ha hecho la jefa de química de Applus Laboratories, los laboratorios que auditan las piezas. "Ellos han dicho que escogen una muestra, la destruyen porque saben que vienen rellenas, así lo han reconocido, y al destruirlas pesan el metal, lo analizan y dicen que si tiene la plata ya le da la ley".

Tous se defiende

Una vez que la declaración ha terminado en la Audiencia Nacional, Tous ha enviado un comunicado en el que han asegurado encontrarse satisfechos de cómo ha transcurrido la comparecencia. Además, por primera vez en él se manifiesta uno de los miembros de la famosa familia: Alba Tous, presidenta de la firma. Y lo hace para asegurar que "Tous siempre ha cumplido con la ley". Afirman estar tranquilos, que confían en la justicia y que colaboran con ellos para esclarecer la situación. 24 horas después del primer comunicado vuelven a resaltar "que todas sus joyas de oro y plata son de primera ley".

Habrá que esperar a las próximas decisiones que tome el juez Santiago Pedraz para ver por dónde transcurre el caso. De momento este miércoles se ha limitado a escuchar a todos.