'The Orville', la primera serie en acción real de Seth MacFarlene

Las series espaciales están de moda. Parece ser que todo lo que busca la pequeña pantalla es rescatar éxitos como el que tuvo hace varias décadas la ficción Star Trek con continuaciones como Star Trek Discovery, Doctor Who, Battlestar Galactica o The Orville.

Esta ficción, no obstante, es algo distinta a las demás. Se trata de una comedia y no dura los 20 minutos habituales que suelen tener las sitcoms americanas sino que su extensión se alarga a los 45 minutos típicos de los dramas. Además, se trata de la primera serie en acción real de Seth MacFarlene que no solo da vida al protagonista sino que también actúa como creador de la misma tras haber estado también detrás de ficciones de animación como Padre de familia o American Dad.

The Orville sigue así a Ed Mercer (Seth MacFarlene), un capitán de la Unión Planetaria que ha vivido un año un tanto duro. Se ha divorciado y no ha sido de forma amistosa.

Por eso, cuando el comandante al cargo le da una última oportunidad como capitán de la nave espacial de exploración media Orville no duda en aceptarlo. Sin embargo, sí que pone una condición: que le acompañe su mejor amigo, el teniente Gordon Malloy (Scott Grimes), un personaje un tanto infantil que se ha visto relegado a tareas administrativas a pesar de ser uno de los mejores pilotos disponibles.

La sorpresa de Ed, sin embargo, no tardará en llegar. Y es que su primer oficial no es otra que Kelly Grayson, interpretada por Adrianne Palicki, su exmujer. Ella ha ido a la nave con la intención de hacer las paces con Ed y la convivencia será un tanto dura al principio. No obstante, contará con el apoyo de Claire Finn (Penny Johnson Jerald), la directora médica de la nave que se convertirá en su mejor amiga y aliada.

No son los únicos personajes que hay en la comedia. Es una serie coral y tiene un reparto de lo más completo para hacer deThe Orville una digna sucesora de Star Trek, la serie en la que claramente se inspira.