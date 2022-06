Tania Llasera presenta su libro en 'La Noche': "A los 43 años me he quitado muchísimos miedos"

¿Cuándo fue la última vez que te contaron un chiste machista? Cada vez escuchamos menos, ¿verdad? Este es un ejemplo de que la sociedad, por suerte, está evolucionando. Estamos rompiendo con dinámicas que tenemos tan interiorizadas, que no caíamos en la cuenta de lo nocivas que pueden ser.

Te hemos hablado de chistes machistas, pero hay cosas que por desgracia están tardando más en cambiar: la igualdad en los salarios, el cuestionar cómo ha llegado una mujer a un cargo de responsabilidad, juzgar a una mujer solo por su físico.

Quien ha vivido esto es Tania Llasera. Ella es un ejemplo de mujer que rompe tabúes y estereotipos a la vez y que, como figura pública que es, ha tenido que aguantar muchos gestos de machismo. Por eso, ha visitado 'La Noche' de COPE para presentarnos su libro “Mujer tenía que ser”.

¿A quién va dirigido el libro y quién crees que lo debería leer?

"El libro va dirigido a toda mujer, de toda generación, y en cualquier capacidad y en cualquier cultura. Pero es verdad que he omitido, aposta, tanto la sexualidad, la cosificación tan bestia a la que se le somete a la mujer, porque me parece que necesita un libro por separado. Y he omitido la palabra patriarcado, la palabra machismo, la palabra feminazi, y feminismo. Un montón de palabras que pienso que están mal entendidas y que pienso que provocan rechazo, sobre todo entre hombres, porque considero que están cansados de que nos quejemos, entre comillas, cuando me parece muy necesario. Lo que quiero es que todo el mundo lea este libro. Si pueden ser hombres, mejor que mejor".

¿Ha habido un momento o un hecho particular que haya sido la chispa que te ha llevado a escribir?

"Realmente son dos cosas: mi cambio físico en 2014, que fue una de las noticias más buscadas. Hay empecé a ver que tenía un discurso distinto y que podía aportar algo. Pero no ha sido hasta que hemos vivido algo tan triste como una pandemia, y que he visto que las cosas no han mejorado para las mujeres, porque he visto que encerrados en casa las que se dedicaban a los cuidados y hacerlo todo, un poco esa carga invisible que nos azota. También creo que las redes sociales son fundamentales en este momento, y que son parte del problema, pero también parte de la solución. Nos van a unir muchísimo".

¿Hay alguna cosa que te hayas dejado en el tintero, o has canalizado toda tu rabia en este libro?

"Lo abarco todo, es un libro que he llorado y sufrido. Ha sido porque ya a los 43 años me he quitado muchísimos miedos. Me he liberado de muchos conceptos y de muchas cosas arcaicas que me han animado a que la cosa cambie. Por eso creo que es el momento para este libro, y a la vez están saliendo muchos libros en esta línea".

Adéntrate en todos los detalles de este libro de la mano de su autora, Tania Llasera, escuchando la entrevista completa que le ha realizado Beatriz Pérez Otín en 'La Noche' de COPE.