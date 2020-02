La surrealista historia de Carmen: le rechazan como alquilada de un piso en Madrid por su trabajo

Si vives de alquiler, eres muy consciente de lo que cuesta pagar por una habitación, un piso compartido o una vivienda entera. Rentas mensuales caras en casas pequeñas y, en muchos casos, en barrios periféricos, donde te han pedido varios meses en concepto de fianza, avales, nóminas...

España lleva 5 años viendo cómo el precio de los alquileres sube y sube. Las ciudades que más lo sufren son Madrid y Barcelona, pero otras regiones como País Vasco, Baleares o la Comunidad Valenciana también están viendo cómo las rentas se ponen por las nubes. De esta manera, cerramos 2019 con el precio medio por metro cuadrado más alto de la historia: 10,18 euros, según el Índice Inmobiliario Fotocasa.

¿Cuál es el denominador común de todos estos lugares? Suelen ser destino de estudiantes universitarios y trabajadores jóvenes que llegan de otras ciudades y países pero, te voy a proponer una alternativa que, de entrada, ya te adelanto que es polémica. ¿Qué te parece pagar una mensualidad más baja a cambio de vivir en una habitación de poco más de 2 metros cuadrados y una altura de 120 centímetros?

Son los llamados pisos-colmena. Ya funcionan en Barcelona, y en breve prevén instalarse en Madrid, donde ya tiene reservado uno de ellos nuestra Carlota Canaveris. Ella es una ciudadana venezolana de 38 años, madre de dos hijos. Por ahora está viviendo en San Javier, en Murcia, pero tiene previsto mudarse a la capital de España, a una de estas infraviviendas.

La empresa que tiene previsto instalar estos pisos-colmena en Madrid se llama Haibu 4.0. En total, son unas doce promociones en la capital, algunas de las cuales ya están construidas a pesar de que el Ayuntamiento de Madrid les haya declarado la 'guerra' al afirmar que este proyecto no se va a poder realizar por incumplimiento de las condiciones de habitalidad. En 'La Noche de COPE' hablamos con Marc Oliver, portavoz de Haibu 4.0 para acercarnos su punto de vista.

Como te decía antes, si vives en un piso alquilado sabes que no solo la renta es cara, sino que muchos propietarios piden cada vez más requisitos para acceder a la vivienda: nóminas, avales… Se han visto casos de discriminación, pero el siguiente es particularmente increíble. ¿Te imaginas que la casera de un piso te dice que no puedes entrar a vivir en él por tu trabajo? No porque no tengas un trabajo, sino precisamente por la profesión que desempeñas. Esto es lo que le ha pasado a la periodista Carmen Matas el pasado 10 de febrero en Madrid, una situación que ha denunciado en su cuenta de Twitter.

Pero esta situación no es exclusiva de ciudades como Barcelona o Madrid. Pasa también en ciudades con un alto porcentaje de universitarios. Un ejemplo es Santiago de Compostela, donde los estudiantes denuncian que en los últimos meses los alquileres hayan subido hasta en 75 euros mensuales. En uno de ellos vive nuestra siguiente Amara, que nos cuenta su situación y la de algunos de sus compañeros que han llevado a los universitarios a gallegos a protestar contra esta situación.