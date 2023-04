El secreto de los fraudes a los seguros de vida con falsas muertes: "A la aseguradora no le queda más remedio"

Se suele decir que "piensan más dos hambrientos que 100 abogados". En época de crisis siempre se agudiza el ingenio para buscarse la vida, y no precisamente con buenas intenciones. Los delincuentes aprovechan para crear nuevas estafas o simplemente las actualizan. Por una parte, están los tramposos profesionales más tradicionales. Estafas hay muchas, pero este martes nos centramos en 'La Noche de COPE' con Beatriz Pérez Otín en los que intentan engañar a las compañías de seguros. Si solo miramos este tipo de fraudes, en los últimos 10 años se han duplicado.

En 2012 se detectó un 0’95% y en 2022 casi un 2%. Para que te hagas una idea, dos de cada 100 siniestros son fraudulentos. Sobre todo en Ceuta, Melilla, Murcia y Navarra. Las que menos fraudes soportan son Madrid, Cataluña y País Vasco. Hace unos días la Policía Nacional detuvo a seis personas por una estafa de 600.000 euros en el ayuntamiento de Mallorca y también en una localidad de Gerona. En este caso, la red de estafadores se hizo pasar por una empresa de limpieza municipal.

Frente a los engaños que muchos ciudadanos intentan realizar a las aseguradoras, están los detectives privados que muchas de ellas contratan para confirmar si el pago que solicitan está basado en hechos reales. Agustín Ruiz es detective privado de segunda generación. Con tan solo 16 años, comenzó como ayudante auxiliar de su padre. Ahora, después de 30 años ejerciendo en esta profesión, reconoce que la vocación es imprescindible. En 'La Noche de COPE' explica cómo es este tipo de engaños a Beatriz Pérez Otín.

"El asunto del fraude al seguro es un tipo de fraude recurrente a lo largo de los años. Se viene cometiendo desde hace muchísimos años, pero sí que tiene incidencias y picos al alza, coincidentes con las épocas de crisis y las personas necesitadas o no tan necesitadas de dinero. Recurren a tratar de engañar a las aseguradoras en múltiples y distintos procedimientos a fin de obtener o tratar de obtener indemnizaciones por hechos que no debieran", señala el detective en 'La Noche de COPE'.

Los seguros de vida

Para Agustín Ruiz, "el tema de los seguros de vida es un asunto desconocido, pero que la verdad que tiene cierta facilidad de comisión en tanto en cuanto que las compañías aseguradoras, a efectos de verificación de esa muerte, pues exigen un certificado de defunción y unos papeles relativos al funeral". "El problema viene cuando esos documentos proceden de países extranjeros, en algunos casos la dificultad de veracidad de esos documentos, pues se acrecienta si son países de economías, digamos de bajo nivel", explica el detective en 'La Noche de COPE'.

La fórmula para hacerlo la puedes escuchar aquí en 'La Noche de COPE'. En estos países, "por baja cantidad de dinero, se pueden adquirir certificados falsos y, cuando me refiero a falsos, me refiero a realmente emitidos por un registro civil, pero qué es sobre hechos no ciertos que se han obtenido mediante soborno al funcionario de turno". "En esos casos la verificación se vuelve más difícil, puesto que si uno va a preguntar al Registro Civil le van a decir que efectivamente que ese ciudadano falleció", destaca.

"No demasiado difícil el que una persona extranjera residente en España contrate varios seguros de vida, porque es legal contratar varios, y luego posteriormente sus familiares argumenten que fue de vacaciones al país que sea y que allí, pues le atropello un vehículo, por ejemplo", explica Agustín Ruiz. "La familia presenta certificados de defunción y toda la documentación en regla y a la aseguradora no le queda más remedio que indemnizar, pero con la suma de dinero recibida no necesita volver, no se plantea volver aquí", apunta.