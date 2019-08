Santiago Segura en “La Noche de COPE”: "De todo se puede hacer humor si es inteligente"

El estrés de compaginar el trabajo con el cuidado de los hijos, el reparto de tareas en casa o la necesidad de irse de vacaciones para desconectar. La nueva película de Santiago Segura, que ya está en los cines de nuestro país, pretende hacer un guiño a estos episodios cotidianos que si tienes hijos seguro que te suenan.

El actor da vida a Javier, un padre de cinco hijos pequeños que cumple 15 años de casado con su mujer. El ajetreo del trabajo no le permite días libres así que anima a su mujer para que sea ella la que disfrute de un viaje mientras él cuida de sus hijos a solas por primera vez. Mamá se va de vacaciones y papá se queda al mando, ¿qué puede salir mal?

Toni Acosta, Leo Harlem o Silvia Abril son algunos de los actores que completan el reparto de esta comedia familiar. También las dos hijas de Santiago Segura en la vida real. Calma, de 11 años, y Sirena, de 5, comparten escena con su padre por primera vez en esta película que quiere jugar y mostrar lo cotidiano de una manera divertida.

El actor y director ha contado en “La Noche de COPE” que el mensaje de la película es claro y que hay que delegar y compartir responsabilidades entre padres y madres: “Los hombres debemos ser más cuidadosos y perceptivos y darnos cuenta de que esto es un trabajo de dos”.

Algo que él valora mucho en casa: “Me es imprescindible compartir la crianza con mi mujer, porque ella sabe mucho más. A mi hay cosas que se me atascan”.

Santiago Segura ha asegurado que el objetivo de proyectos como este es que los espectadores es que se diviertan: “Yo hago una película para que la gente disfrute y lo pasen bien. Me gusta ver una sala llena con gente riendo”.

En cuanto a la contención que existe en torno a ciertos temas y el debate en ponerle no límites al humor, Santiago Segura afirma que “ Los tabús o los temas prohibidos me dan un poquito de pena porque de todo se puede hacer humor si es inteligente o de alguna forma te invita a la reflexión. Todo humor que hace reír me parece válido”.