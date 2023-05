El desconocido truco que usan en Alemania para desatascar las tuberías y evitar usar productos: "Un chorrito"

Hay pocas pesadillas peores que encontrarte un atasco en uno de los desagües de casa. Un inodoro, una ducha o un lavabo bloqueado no es algo bueno con lo que deba lidiar. Es desagradable y puede causar mucho daño. Y aunque es raro que suceda, lo mejor es hacer todo lo posible para reducir la posibilidad de que ocurra. Por eso en 'La Noche de COPE' buscamos soluciones previas, eso de prevenir antes de curar que decían nuestros mayores. Tener tuberías o cañerías tapadas en el hogar es algo frustrante y en caso de que no puedas con el problema, lo mejor es que busques la asesoría y ayuda de los expertos como nosotros hacemos con Begoña Pérez, 'La Ordenatriz'.

Si quieres olvidarte de sufrir un atasco de tuberías en el baño, en tu lista de acciones prohibidas figuran: tirar cosas no degradables al inodoro, no recoger los cabellos de la ducha o no limpiar los tapones y válvulas correctamente. En caso de que nos enfrentemos a un atasco pequeño en el lavabo podemos intentar salir del paso con la ayuda de un desatascador. Los atascos más frecuentes y sencillos son los que se producen debido a que se ha arrojado un exceso de papel higiénico al inodoro, aunque se pueden complicar con objetos más grandes en otros lugares.

Audio





Puede haber un fallo estructural en el diseño o en la inclinación de la tubería y en estos casos en 'La Noche de COPE' solo te podemos aconsejar que las cambies. La realidad es que es un incordio que, además, nos puede llevar a costar desde 40-50 euros hasta casi 1.000 euros para tener la ayuda de un profesional. Pero en esos casos en que la taza se llena de agua hasta casi el borde y no la absorbe, estamos ante un atasco grave, y eso puede suponer que tengas desperfectos aún más serios que deriven en un coste mayor. Por eso hay que actuar previamente con un buen cuidado.

El truco

Son varios los trucos caseros que han pasado de generación en generación. Introducir alguna herramienta lo suficientemente flexible como para que se deje guiar a través del conducto del váter por la presión que se ejerza desde fuera, pero lo bastante rígida como para empujar y quitar del camino posibles obstáculos es uno de ellos. También el típico de mezclar bicarbonato y vinagre. Pero Begoña Pérez propone en 'La Noche de COPE' otro método de prevención que usan mucho en Alemania por su alto índice de atascos y puedes escuchar aquí.

Audio





La limpieza y el mantenimiento del baño regular del baño son factores esenciales para evitar que este se atasque. Para garantizar que el inodoro esté totalmente limpio, limpie debajo del borde de la taza del inodoro. Los orificios por donde el agua entra se ubican en la parte de arriba y pueden bloquearse con el tiempo. De vez en cuando, también es una buena idea limpiar dentro de la cisterna de su inodoro. Los problemas de atascos en el inodoro pueden comenzar aquí, si la acumulación de algas llega al punto que impide que el flujo de agua salga, o si el mecanismo comienza a perforarse.