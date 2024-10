El Papa anima a los jóvenes madrileños a hacer "barullo": "Un joven que está quieto es un viejo muerto"

El Papa Francisco ha animado este sábado a los jóvenes de Madrid a hacer "barullo constructivo" a partir de los ideales: "Un joven que está quieto es un viejo muerto", ha avisado en un videomensaje.

"A veces digo una cosa que algunos por ahí no les gusta: hagan lío, hagan barullo. Pero ese barullo constructivo que nace de los ideales y, junto con este, la paradoja de hacer barullo y dialogar con todos", dijo el Pontífice a los asistentes al evento 'Madrid Live Meeting' de la archidiócesis de la capital española.

"Dialoguen con los viejos, por favor, que son la sabiduría de un pueblo, escúchenlos. Y que ellos los escuchen a ustedes", les ha pedido el Papa que se dirigió a los jóvenes madrileños para saludarles y, de paso, advertirles que "un joven que no crea movimiento, un joven que está quieto, es un viejo muerto".

"Tengan coraje y vayan adelante, muévanse", les instó.

Asimismo les exhortó a "no romper las raíces del pueblo" porque, subrayó, "un árbol que corta sus raíces ya no tiene savia".

"Agárrense a las raíces, pero con creatividad. Un joven que no es creativo no tiene vida. Es un muerto en vida. Adelante, chicas, muchachos, tengan coraje y no pierdan la alegría".

El Papa terminó su mensaje pidiéndoles no perder el sentido del humor e impartiendo su bendición: "Y ustedes por favor, no se olviden de rezar por mí. A favor, se entiende", ironizó.