El recuerdo que unirá para siempre a Beatriz Pérez Otín con su madre

Beatriz Pérez Otín, presentadora del programa "La Noche" de COPE ha querido recordar a su madre en este día tan especial. "Mi madre se llamaba Carmina. Era una mujer muy trabajadora, que no sabía estar mano sobre mano y tampoco te dejaba estarlo. Era una mujer muy generosa y muy amante de la familia. Era quien nos mantenía a todos unidos. Mi madre hace ya siete años que no está con nosotros. Y siempre digo que cuando alguien se nos marcha, ellos viven en nosotros. Porque heredamos sobre todo una manera de ser y de estar en el mundo", cuenta Beatriz en un vídeo exclusivo para COPE.es

Después, ha contado incluso un suceso que tuvo lugar hace poco: "Han pasado siete años desde que mi madre falleció y los rasgos de su cara se van borrando en mi memoria. Y te queda sólo la esencia. Incluso te olvidas de su voz. El otro día estaba haciendo una limpieza de correos y me topé con un email que tenía un audio. Pinché y me encontré con la voz de mi madre. Para mí fue un impacto. Era mi madre dándome una receta. No me quedó más remedio que hacer ese receta de berenjenas al horno que es un plato estupendo para celebrar el día de la madre. Este es mi recuerdo de ella, de Carmina. Sigo celebrando ese día. Nuestras madres no se celebran un día, sino 365. Ahora lo celebro con mi hija"