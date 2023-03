La receta saludable para hacer un picoteo con el arroz como protagonista: "Como quién hace masa de pizza"

Estamos viviendo en muchos puntos del país unos preciosos días de primavera en los que apetece salir a tomar el sol y, por qué no, tomarte el aperitivo. Lo que pasa es que, con esta segunda parte del plan - la del aperitivo - luego nos entran los remordimientos de conciencia de si es o no saludable, o si nos ayuda a mantenernos en forma. Pues bien, en 'La Noche de COPE', aprendemos a hacer un picoteo saludable cuyo ingrediente principal es el arroz. Será una receta que no te dejará indiferente por la originalidad de María Marín.

Es periodista, escritora, cocinera y supermamá, siempre en busca de nuevas recetas con las que sorprender. Y mira, hace unos días, compartió una muy curiosa: los crackers de arroz. Con este nombre, no podía ser de otra forma que el ingrediente principal es el arroz. Ahora existen muchas variedades de arroz: basmati, redondo, integral... y María Marín se decanta por "el redondo" para esta elaboración: "aunque ya sabéis qué os digo siempre que los cereales y demás, en su versión integral, mucho". En cualquier caso, en esta ocasión necesitamos "una pasta fina", por eso es más recomendable "el de toda la vida".

?? El truco para que el caldo para hacer arroz con carne quede en su mejor punto: "En la olla exprés"



??‍?? @RecetasValle enseña a @elpulpoCOPE a hacer esta receta tan cotidiana, pero que cuesta coger el toquehttps://t.co/9MWyRLQski — COPE (@COPE) February 10, 2023

"Hay muchísimas formas de hacer el arroz. Yo no soy, por ejemplo, de las que lo cuelo y echo el agua sobrante, sino que hago el cálculo poniendo una cantidad de arroz por dos de agua y ya con esa agua es con el que se cuece el arroz", explica María Marín sobre la elaboración. La clave pasa por "cuando esté cocido", ponerlo "en papel sulfurado" para "poder manejarlo mejor. "Hacemos la forma que queramos y lo vamos a aplanar", concreta la cocinera, que, "para que no se nos pegue", recomienda "utilizar otro papel sulfurado" por encima y "aplastarlo con un rodillo".

La clave

Tras eso, se trata de hacer "como quién hace la masa de pizza, pero con la masa de arroz". Una vez está la forma que se quiere, "lo podemos aderezar al gusto". A María Marín se le ocurre "orégano, ajo en polvo o albahaca", aunque ella le ha puesto "semillas de sésamo" porque "además de sabor, le han dado un color muy bonito a nuestros crackers dorado y negro". Después, "vamos a llevar al horno 45 minutos y 180 grados para que se quede completamente crujiente". La cocinera de 'La Noche de COPE' recomienda vigilar "el horno", porque "cada horno es un mundo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También recomienda, "cortarlas antes no de que se seque el arroz para que luego no se nos partan las galletas de manera irregular", con "un cuchillo o con un cortapizzas". De esta manera, "luego puedan hacer crack más fácil y nos quedan un poquito más bonitas". Para consumir estos crackers, "queda espectacular para mojar, para dipear o incluso para untar qué son como galletitas", finaliza María Marín en 'La Noche de COPE'.