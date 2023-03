Rayden y su adiós a la música en 'La Noche de COPE': "Sería imposible imaginar mi vida sin ella"

Ahora te quiero hacer una pregunta: ¿te consideras una persona polifacética, que puede destacar en varias disciplinas? Es algo que no resulta sencillo, pero en un mundo donde todo está cada vez más interconectado cada vez se valora más esta capacidad. Especialmente, en el ámbito artístico. Es el caso de David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden. Con 37 años se ha convertido en una de las voces más destacadas del panorama musical actual. Ha anunciado que deja la música por un tiempo para centrarse en las novelas y su familia y este viernes pasa por 'La Noche de COPE'.

Ha llevado a dos de sus discos al número 1 en las listas de los más vendidos, ha sido campeón mundial de Batallas de Gallos en 2006 y finalista del Benidorm Fest del año pasado con la canción ‘Calle de la llorería’. Pero Rayden también ha demostrado que, aparte de la música, también se le da bien la escritura. Especialmente la poesía, habiendo publicado varios libros de versos. Una faceta, la de escritor, en la que ha dado un salto publicando su primera novela: ‘El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo’.

"Primero hice dos capítulos, dije que eso da para canción. Hice la canción como banda sonora, me gustó tanto la canción que le dije a la novela, aquí te esperas. Saqué el disco porque la canción era la más importante del disco. Y luego ya he retomado la novela", explica sobre ese proceso. Sobre la historia, dice que es "un bestiario de soledades", donde "cada uno tiene una forma rara de lidiar con la soledad" y, en el peor día de su vida, "se chocan y se refleja lo peor de cada uno". "Dicen que en Madrid no te puedes encontrar con tu ex, pero sí a tu antagonista, que es lo que sucede en la novela".

La vida sin música

Cuando su pareja, Beatriz, leyó la novela, asegura que "no" se sintió incómoda. "Primero porque ha estado durante todo el durante y luego porque hay cero inspiración en ella". Eso sí, "es cierto que conseguí hacer los diálogos con ella". "A mí me quedaban más poéticos", concreta. Para hacerlos, los teatralizaban "para ver si funcionaban las cosas". Cuando interpretaron el choque, acabaron "desovariados y deshuevados". Su hijo, que vive con ellos, al verles le pregunta que "cuándo saca él su novela".

La música forma parte hasta de sus novelas y "sería imposible imaginar mi vida sin música": "Aunque deje la música desde la cara más visible, pues desde otros lados es inevitable. La siguiente novela que he empezado empieza con 'New Rules' de Dua Lipa. Y el segundo capítulo con Julio Iglesias... Es guay poder jugar y mezclar diferentes concepciones de arte y desdoblarlos a tu gusto", relata Rayden. Saca el 21 de abril 'La Victoria Imposible', el que será su último disco antes de este parón musical: "Es el disco del que más orgulloso estoy por lo que representa y va a representar".