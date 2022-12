¿Qué son los gastos hormiga? Una experta desvela 5 trucos para mantenerlos a raya y ahorrar en tu día a día

Seguro que, a estas alturas del año, en algún momento del día te vienen a la cabeza los gastos que estás teniendo y vas a tener esta Navidad. En esos momentos, sentimos algo de remordimiento por el dinero que podríamos haber ahorrado y no hemos sido capaces. Y no, no por la inflación, que cierto es que no ayuda, sino por esos gastos que dependen de nuestra responsabilidad y nuestra falta de pereza. Por ejemplo, darse de baja de un gimnasio al que nunca vamos.

Según las previsiones, se calcula que cada español invierta por Navidad casi 500 euros. Son datos de la quinta edición de la encuesta anual de compras navideñas de Accenture, que analiza los hábitos de consumo y tendencias de gasto en estas fechas. Así que todos los gastos inútiles que podamos evitar son bienvenidos.

Por ello, en 'La Noche' de COPE vamos a intentar definir este tipo de gastos fuga o gastos hormiga que frenan el ahorro de cualquiera que no sea cuidadoso. No solo nos referimos a los personales, también a las empresas. Es el caso de Quintín Quinsac, copropietario del restaurante AQ, en Tarragona. Ante el comportamiento de clientes que reservan mesas y luego no acuden, y además no avisan, ha decidido actuar para no perder dinero.





Por otro lado, charlamos con Marián López, neuroeducadora financiera, que nos explica algunas pautas sobre esos gastos prescindibles. "Esos pequeños gastos hormiga pueden suponer un gasta bastante grande en nuestro bolsillo. Son, por ejemplo, el café de por la mañana o ese boleto de lotería", es decir, son gastos pequeños, pero qué sumados hacen una importante cantidad de dinero.

"No se trata de que de repente pasemos de 100 a 0 porque sí. Esos pequeños placeres nos los podemos permitir, pero tienen que estar correctamente planificados", nos explica López. En este punto, y tras conocer en qué consiste este tipo de gastos, la experta nos detalla cinco tips para "mantenerlos a raya".

Cinco tips para mantener a raya los gastos hormiga

El primero es tomar consciencia de en qué nos gastamos ese dinero, esos pequeños gastos que no tenemos en cuenta, y es que es clave para poder empezar a controlarlo. En segundo lugar, hay que preparar un plan de acción, es decir, ¿qué vas a hacer para minimizar esos gastos?

El tercer punto es mantenerlos a raya, ¿cómo? Llevando una contabilidad. Para esto, nos recomienda echar mano de alguna aplicación, que seguramente nos ayude en el conteo. El cuarto tip es planificar. "Nuestro cerebro es muy perezoso, si no nos marcamos una meta, nuestro cerebro no va a empezar a ahorrar. Hay que marcarse una meta que nos seduzca, por ejemplo, me apetecería irme de vacaciones un fin de semana". Por último, hay que disfrutar, y es que, como nos explica la neuroeducadora, "no es tanto eliminarlo de cuajo, pero sí planificarlo".