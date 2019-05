El primer español en salir del 'corredor de la muerte': "Es una victoria. El fiscal quería ver muerto a Ibar"

Joaquín José Martínez, el primer español en salir del famoso ‘corredor de la muerte’ ha pasado por ‘La Noche de COPE’ tras conocerse que el hispanoamericano Pablo Ibar ha logrado, este miércoles, evitar la pena de muerte. Esto ha ocurrido después de que el jurado no contase con la unanimidad necesaria para una sentencia de pena capital, como pretendía la Fiscalía, por el triple asesinato del 27 de junio de 1994 en Miramar (Florida).

“Una victoria un tanto agridulce. Es lo mejor que podía pasar. Podemos decir que un país ha ayudado a salvar la vida a Pablo Ibar. Estoy alegre por una parte, pero triste porque sé que le queda mucho camino por delante a este pobre chico”, esa han sido las primeras impresiones de Martínez sobre la sentencia al ser preguntado por Beatriz Pérez Otín.

Ademas, añadía: “No entiendo todo lo que se le ha permitido al fiscal, eso de manipular las pruebas, hacer, decir. Parece que no pero es una grandísima victoria. Nadie sabe lo difícil que es sacar esta sentencia en un sistema corrupto como Estados Unidos. El fiscal quería ver muerto a Pablo Ibar".

En esta línea, Martínez añadía: “Sé cómo se puede sentir. He pasado todo el día recordando cómo fue mi primer juicio, cómo tenía la esperanza de que a los miembros del jurado se les ablandase el corazón... En mi caso no fue así: me condenaron a muerte y recuerdo aquel momento. Ha sido un día de recuerdos y emociones. Saber que Pablo Ibar ha podido recibir algo de todo lo que han hecho los medios, sus abogados y este país, y eso hace que esté contento por ello”.

Aunque esta nueva posición del jurado, también ha sorprendido al propio Joaquín José Martínez: “Os mentiría si dijese que creía que no lo iban a sentenciar a muerte. Sobre todo por el procedimiento de la Fiscalía, de los investigadores y los detectives. Es una grata sorpresa que más de un jurado haya decidido que más de un jurado no se merece ser condenado a muerte”.

Martínez estuvo cinco años en el ‘corredor de la muerte’, pero ha podio rehacer su vida. “He podido recobrar el tiempo, ya han pasado 18 años, y hoy por hoy sigo teniendo esa sensación y ese miedo dentro del cuerpo, reviviendo lo que está viviendo ahora Pablo Ibar. Me veo a mí por aquel entonces. He sido padre de nuevo, tengo a mis gemelos que me vuelven loco. Tengo todo lo que un padre y una persona pudiera esperar de la vida. Mi ilusión era compartir estos momentos con Pablo y que volviera a España. Es lamentable, durará más, pero estoy convencido de que volverá”.

Estas palabras llegaban después de que Beatriz Pérez Otín le preguntara por esa relación tan especial que mantiene con la familia Ibar. “Hemos hablado a través de la familia en varios momentos y congresos, intentando apoyarnos en todo momento. Es difícil mantenerse al margen. Si me hubiera implicado más, podría haberle complicado mucho a Pablo Ibar, los jueces no lo hubieran visto bien. Lo importante es que desde lejos le puedo apoyar, y que tiene un buen equipo de abogados”.

De hecho, incluso los padres de Martínez conocen el caso de Ibar personalmente. “Mientras estaba en contacto con vosotros vía telefónica, me estaba preguntando mi madre. Estaba inquieta. Los familiares estaban en mi juicio. Estamos muy unidos. Estoy muy convencido de que saldrá bien, tardará un poco más de tiempo, pero que acabará saliendo bien”.