Prepárate para el verano: el sencillo truco con el que cuidar tu piel ante el sol si ya no usas mascarillas

Llegó a nuestras vidas de manera inesperada. Tanto, que, las primeras semanas era imposible encontrarla. Visitabas, farmacias, comercios electrónicos, bazares incluso y nada. Algunos, los más apañados, empezaron a fabricarlas.

Hablamos de las mascarillas. Hasta 10 y 12 euros llegamos a pagar por una de ellas. Por suerte, con el tiempo, el mercado se regularizó. Dos años después, nuestra casa se ha convertido en un almacén de mascarillas de todo tipo y colores, y ahora, que ya no es obligatorio llevarlas interiores nos preguntamos ¿Qué hacemos con ellas? Carla tiene cinco años y la mitad de su vida la ha pasado enmascarada. Ahora, esta niña de Badajoz está encantada de quitársela.

Acabamos de estrenar una "nueva vida" sin las mascarillas y no terminamos de acostumbrarnos. Es verdad que estamos felices con la decisión de erradicarlas de nuestra vida, pero a veces nos sentimos desnudos. ¿No te ha tocado volver al coche con prisa a por tu mascarilla, por si acaso te la piden en algún sitio? Por si no te ha dado tiempo a leer el BOE, es importante recordar que aunque no sea ya obligatoria en interiores, hay dos excepciones: los centros sanitarios, y el transporte público. Una semana después de la nueva normativa con respecto a la mascarilla hemos analizado en 'La Noche de COPE' el punto en el que nos encontramos.

Si vas en taxi o VTC, también tienes que llevarla puesta. Eso sí, en los andenes de tren, metro, cercanías, y en el aeropuerto, no tienes por qué. Eso ya es decisión tuya. Es probable que una semana después ya sepas qué relación tiene tu empresa con la mascarilla. Aquí la decisión la toma la propia empresa. En este sentido entran varios factores en juego: La ventilación de la sala, si se guarda la distancia de seguridad, o si trabajas de cara al público, o no.

Prepara tu piel para un verano sin mascarillas

Son distintas las situaciones y los momentos en los que la mascarilla puede seguir siendo obligatoria u opcional. Pero, después de que cayese su obligatoriedad absoluta, en 'La Noche de COPE' hemos querido repasar algunos trucos para cuidar nuestra piel ahora que el uso de mascarilla va a descender de forma significativa. Lo hemos hecho con Ana Molina, especialista en dermatología y autora del libro 'Piel sana, piel bonita', un gran manual sobre salud cutánea.

"La piel va a llegar menos preparada al verano, nos paso igual en el confinamiento, ya que lo normal es que la piel se vaya adaptando a la radiación solar durante el invierno, primera y cuando llega el verano ya ha desarrollado un poco de la melanina y está más protegida. Después del confinamiento nos vino un poco de golpe el sol y ahora nos pasa lo mismo con la mascarilla. Ahora es importante establecer una muy buena rutina, incluyendo medios que tengan filtros para el sol y antioxidantes, que son los principios activos que tienen los cosméticos y que nos protegen de otros factores externos también como la contaminación o la radiación social", ha explicado la experta a la hora de señalar cómo debemos preparar nuestra piel para la temporada de verano, la primera en dos años sin un uso casi pleno de las mascarillas tanto en interiores como exteriores.