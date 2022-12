Prepara tu mesa para la cena de Nochebuena: cómo quitar las manchas de un mantel que lleva meses guardado

Solo faltan unos días para que llegue la Nochebuena y la Navidad, dos de las fechas más importantes del año. Junto con ellas llega la Nochevieja y la mágica Noche de Reyes. En esas fechas nos juntamos con la familia, nos regalamos y nos damos un buen homenaje alrededor de la mesa. Sin embargo, también son días de muchos preparativos, tanto para esas comidas y cenas, como a nivel de regalos.

Por este motivo, en 'La Noche' de COPE queremos ayudarte con la organización durante estos días, para hacerla lo más llevadera posible, huir del estrés y que salga todo de la mejor manera. Para ello contamos con Begoña Pérez, más conocida como 'La Ordenatriz'. Es organizadora profesional y, como madre de familia numerosa que es, comparte con nosotros unos cuantos consejos que nos van a ayudar este fin de semana.

"La primera clave es intentar planificar un menú", según los gustos de cada uno, nuestras capacidades. "Con un poco de previsión a lo mejor nos quitamos nervios", comienza en esta ocasión nuestra ordenatriz. Uno de los primeros consejos que nos da es que no nos exijamos de más con el tema del orden. "Yo creo que ahora no es momento de ponerse a ordenar" para que los invitados lo vean todo bien, sobre todo en cuanto a "grandes desórdenes", ya que solo va a servir para ponernos más nerviosos.

Eso sí, aunque sean fechas navideñas, no dejamos la limpieza de lado porque, ¿quién no ha ido a sacar un mantel de gala y se ha encontrado un lamparón que hace que no luzca la mesa? Seguro que más de uno, ¿verdad? Tranquilos que esas manchas que encontramos a última hora también pueden desaparecer.

"Que nadie se avergüence" por habérselo encontrado manchado o sucio, ya que "bastan seis meses para que aparezcan esas manchas amarillas". Este tipo de manchas son "grasa oxidada que no hemos conseguido quitar del todo". Cuando lo guardamos "creemos que está limpio", pero no siempre es así. "Dos trucos para que salgan a la primera, por un lado, sumergir en agua y un poco de amoniaco. Otra opción, jabón de taco en seco, dejarlo un poco ahí y después sumergirlo en agua dos horas y luego lavarlo. Si todavía se mantiene el tono amarillento, actuamos con el percarbonato (es como una lejía suave que puede soportar el color). Blanquea y saca esa mancha", nos aconseja nuestra experta.





Por último, nos centramos en la vajilla: "Si vemos que ha estado en una zona muy húmeda o con mucho polvo, le pegamos una lavada el día 23. Ese día empezamos a poner la mesa, para no estar de los nervios el 24. Con lógica, pensar que el último plato es con el que vamos a terminar. De llano a sopero, recordar que el postre no se pone. La cubertería, las copas y ya que estamos en Navidad unas velas o la corona de Adviento".

