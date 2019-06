Si nos preguntan por grandes científicos enseguida nos vienen a la cabeza Albert Einstein, Stephen Hawking o, un caso en España, el recientemente fallecido Eduard Punset. Sin embargo si nos preguntan por las mujeres en las ciencia a duras penas recordamos a Marie Curie. Según una encuesta de la Funcación L'Oreal el el 63% de la población europea estima que las mujeres no valen para ser científicas, pero esto no es así.

Hoy, 19 de junio, llega a la Sala Berlanga el documental “Por qué tan pocas” que hace visible el trabajo, tan prestigioso como el de cualquier hombre científico, de 20 científicas españolas de diversas especialidades.

Una de las protagonistas de este documental es Lourdes Marcano, una apasionada por la Medicina que finalmente se graduó en Física y en 2018 obtuvo la máxima calificación cum laude en la Universidad del País Vasco por su investigación con las bacterias magnetotácticas, ahora trabaja en Berlín desarrollando su trabajo posdoctoral.

Su referente fue otra mujer, su profesora de física 'Puri', que le dio clase en la ESO, ella la orientó y la animó a adentrarse en el mundo de la ciencia, el cual le apasionaba. Hace unos siglos la mujer no tenía lugar en este campo, era exclusivo de hombres, ahora, sin embargo, Lourdes piensa que está más igualado y no hay que hacer caso de las frases como “esto es para hombres”, por que al fin y al cabo es la pasión que pones la que decide si vales o no para algo.

Margarita Marqués otra de las mujeres científicas del documental, es profesora doctora en la carrera de Veterinaria en la Universidad de León e insiste que hay que olvidar que su campo es un trabajo de hombres y más en este país donde se tiene la suerte de poder optar a las mismas oportunidades. En su caso fue un vecino de su pueblo el que le animó a seguir este camino, él era investigador en Alemania y cada vez que venía a España Margarita se quedaba asombrada con las historias que le contaba. Ha realizado parte de sus investigacioens en el Instituto Roslin de Edimburgo, famoso por ser responsable de la clonacion de la oveja Dolly. Actualmente es profesora en la Universidad de León donde ve que las mujeres superan en número a los hombres en sus clases, para ella la ciencia es un mundo de personas que tengan vocación y pasión sin importar su género.

La resonsable de este documental es Carlota Coronado, la directora. Es profesora en educación y género de la Universidad Complutense. Un día su compañera Isabel Tajahuerce, apasionada de la ciencia, le comentó que era increíble que hubiese tan pocas mujeres y en la ciencia e ingienería. Carlota que ya era responsable de varias producciones audiovisuales vio la necesidad de visibilizar a estas mujeres de nuestro país que habían triunfado en la ciencia, ya que, aunque durante los últimos 4 – 5 años los medios han tratado de ponerlas en alza, han vivido mucho tiempo sin ser apenas mencionadas y su labor en la ciencia es fundamental.