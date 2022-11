¿Por qué hay personas que caen bien a primera vista y otras que no? Las personas magnéticas son la clave

Atraer a los demás con su sola presencia. Así es como se define a las personas magnéticas, aquellas que, solo con existir, causan buena impresión dejando un halo de luz a su alrededor y eclipsado sin querer a los demás. No hay muchas, pero las que hay suelen generar a veces envidia o suelen posicionarse de forma natural en lugares de liderazgo frente a los demás.

Sobre las primeras impresiones y las personas magnéticas hemos hablado en 'La Noche' de COPE, en nuestro espacio de psicología con Macu Gortazar Ibañez de la Cadiniere. Nos acomodamos en su diván y descubrimos qué rasgos tienen las personas magnéticas.

Vamos a ponerles ejemplos conocidos a los búhos para que se hagan una idea, visualizando dibujos animados, de lo que serían personalidades magnéticas como pueden ser el cangrejo Sebastián de 'La Sirenita', los Minions, Alegría, el divertido personaje de la película de las emociones 'Del Revés' o Homer Simpson.

Qué rasgos definen a una persona magnética

En primer lugar, preguntamos a nuestra experta si la persona magnética nace o se hace: "Hay un componente importante de carácter. Esas personas se comportan así de forma natural o producen ese tipo de reacción de forma natural. Además, no son muy conscientes de ese magnetismo que producen. También nuestra fisionomía influye en esto, hay caras, voces o rasgos que entran mejor a primera vista", nos explica.

Una vez que tenemos claro que existe este tipo de personas, nos preguntamos cuáles son sus principales características, y que hay un componente biológico, ha habido muchos estudios que hablan de esto, presentaban de forma aleatoria fotografías de caras, tapando distintas zonas y viendo que emociones inspiraban. Por lo general, los encuestados solían coincidir bastante en aquellos que resultan amables.

Aunque puede parecer que estar en este selecto grupo de personas es positivo, no todo son ventajas: "Suelen ser personas que, al tener ese 'cocktail' de ingredientes, tengan la puerta de entrada a cosas nuevas, algo más fácil, normalmente, ya que son altamente seductores para los demás. Pero, también es verdad, que muchas de ellas se sitúan en un nivel de expectativas muy altas, lo que puede resultar negativo a la larga", apunta nuestra psicóloga de 'La Noche'.

Por último, nos explica por qué hay otro grupo de personas que a primera vista caen mal: "Hay gente que es todo lo contrario, a primera vista no nos cae muy allá. Va más lejos del físico, si no de actitud, si esta resulta defensiva, es más cortante, etc. Las personas excesivamente directas también podrían englobarse en este grupo. Probablemente, escondemos algo de inseguridad detrás de esto".