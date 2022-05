Pierde el miedo a las entrevistas de trabajo: así funciona la aplicación de Google que te enseña a prepararlas

Todas las semanas te contamos las novedades más frescas sobre el mundo de las nuevas tecnologías. Aplicaciones del móvil, prototipos de robots que se van a lanzar para explorar la luna. En esta ocasión te traemos algo que te puede interesar de manera directa. Si estás buscando empleo, presta atención a esto que te contamos en la última edición de 'Tiros y Troyanos'.

¿Cuántas veces hemos ido a una entrevista de trabajo inseguros y sin tener muy claro qué debemos contestar ante las preguntas que nos hacen? Pues con una nueva aplicación de Google, esto puede mejorar. Como siempre, las noticias sobre las nuevas tecnologías nos las explica nuestro ingeniero de telecomunicaciones y responsable del portal de noticias Wwwhatsnew, Juan Diego Polo.

¿De qué manera nos va a ayudar la inteligencia artificial a preparar una entrevista de trabajo? "Lo que haces simular que es un entrevistador y nos hace preguntas típicas que aparecen en las entrevistas, para que nosotros respondamos y se identifique algún tipo de problema o incluso que nos realice algún tipo de recomendación. Por ejemplo, que deberías hablar más sobre tu pasado o deberías no repetir tanto una determinada palabra. Cosillas que la inteligencia artificial ha aprendido con su entrenamiento y que después de haber oído muchas entrevistas reales, pues consigue ayudarnos con este entrenamiento".

¿Qué preguntas nos vamos a encontrar en esta práctica? "Por lo que he podido ver, nada más empezar lo que tenemos que hacer es decir cuál es nuestro sector o cuál es nuestra experiencia, y en función de lo que ya hemos dicho nos hace unas preguntas u otras. Esas preguntas se obtienen de bases de datos de entrevistas reales dentro de nuestro segmento, por lo cual no va a ser nada extremadamente raro, sino que son cosas básicas, como cuáles han sido los programas de programación que hemos usado en el caso de que seamos informáticos o en qué empresa de logística has trabajado. Cosas relativamente lógicas y normales. No hay que tener miedo a un susto.

Además, esta aplicación es capaz de dar más realismo a la prueba, ya que permite que el usuario peda responder a través del micrófono de su dispositivo: "Lo del micrófono es extremadamente interesante, porque muchas veces cuando hablamos tenemos un latiguillo. Yo por ejemplo sé que cuando empiezo las cosas siempre digo 'pues' y hay otros que tienen sus propios problemillas. En este caso, pues la propia inteligencia artificial nos va a decir eso, para que si quieres estudies mejor un guion, aunque lógicamente no dejes de ser natural, pero con una serie de patrones y de recomendaciones hechas gracias a esta aplicación que, inicialmente, va a ser gratuita", ha explicado nuestro experto en tecnología en 'La Noche de COPE'.