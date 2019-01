Cómo actuar si tu hijo sufre bullying

El intervencionista familiar de ‘La Noche de COPE’, Pedro García Aguado, sigue enseñándonos cómo aprender a educar a nuestros hijos. Aunque, en esta ocasión, nos explica cómo hacer frente a posibles casos de ‘bullying’ que les puedan afectar.

“El bullying tiene que ver con lo que comúnmente se llama acoso escolar. Se tiene que dar una desigualdad entre el acosador y el acosado, sea chico o chica. Además, hay diversos grados: si la agresión es puntual, se denomina ‘teasing’; pero si es continuada, estamos ante casos de bullying, que puede estar agravado porque haya una gran diferencia entre el acosador y el acosado”, así definía Pero García Aguado este concepto que está de rigurosa actualidad.

Por otra parte, cabe decir que existen distintos tipos de bullying. “Está el verbal, que se refiere a los insultos y a las vejaciones. Después está la exclusión, normalmente relacionada con las chicas. También está el acoso racista, el físico, la manipulación, las amenazas o el ‘ciberbullying’. Lo que hay que tener claro es que, si no se perpetúa en el tiempo, estamos hablando de violencia en el ámbito escolar”, argumentaba el intervencionista familiar.

“Desde los años 60 hay estudios sobre el bullying, lo que ocurre es que ahora se cuantifica porque es mucho más visible. La gente ahora está más sensibilizada y se exponen más los casos”, contestaba García Aguado al ser preguntado por si ahora se da más que antes.

Una realidad contra la que deben actuar los colegios. “Lo primero es clasificarlo, y utilizar el protocolo adecuado. Depende de la comunidad autónoma hay una manera de afrontarlo u otra; con un número de teléfono para denunciarlo y tratarlo en el ámbito educativo con equipos especiales. Lo que ocurre es que en muchos colegios han formado a los alumnos para que medien y eviten estas situaciones”, concretaba Aguado.

Y, cómo no, las víctimas también deben saber qué hacer en estos casos, y no pensar que actúan como ‘chivatos’ y que ‘sufrirán las consecuencias’. “No deben tener miedo a comunicarlo, es una situación a la que hay que dar respuesta. Ellos necesitan ayuda, y los agresores también deben ser tratados para que no continúen con esa conducta”.

Finalmente, Pedro García Aguado concluía su intervención refiriéndose a los distintos roles que se juegan en estas situaciones: “Los agresores pasivos son aquellos que jalean al agresor. Aquellos que permiten porque ven y no denuncian. Así como los observadores, que hacen como si no fuera con ellos. Pero también están los héroes, los que se enfrentan a los agresores”.