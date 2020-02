"Olor a muerte en Pioz", un testimonio de uno de los mayores crímenes de España

El 17 de septiembre del 2016 “la Guardia Civil halla cuatro cadáveres descuartizados en Pioz, metidos en seis bolsas de basura. Pertenecen a una misma familia. Dos de ellos son niños". Seguro que te acuerdas de esta desgarradora noticia.

En las primeras indagaciones, nada encaja y todo son hipótesis. Así arranca la investigación de uno de los crímenes más brutales de nuestra historia del que, aún hoy, el asesino, Patrick, no ha querido dar todos los detalles.

Tenía diecinueve años cuando descuartizó a sus tíos Marcos y Janaína, y asesinó a sus primos, David y Carolina, de uno y tres años. Lo atroz del crimen no se queda en el hecho, su crueldad se acrecienta cuando todo lo retransmite en directo a través de redes sociales. Su familia, entre ellos su tío Walfran Nogueira, no dan crédito a lo ocurrido: "para mi, para nuestra familia, se hundió todo. No creíamos que Patrick hiciera todo eso".

Hoy Patrick cumple prisión permanente revisable y sigue guardando secretos. Es el quinto condenado en España a este tipo de condena. Es un caso sobrecogedor que recoge en un libro la periodista de sucesos Beatriz Osa. El título ya nos da una pista de lo que vamos a encontrarnos entre sus páginas: 'Olor a muerte en Pioz'.

A día de hoy el por qué Patrick hizo lo que hizo no está claro, como bien dice la escritora: "solo Patrick lo sabe, es el que tiene la verdad y ha llenado toda su historia de lagunas". Beatriz Osa, en el programa 'La Noche' cuenta cómo ha tenido que meterse de lleno en la historia de este crimen, como "para construir una historia así necesitas nuevas voces, tiempo, y ver otros monstruos".