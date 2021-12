La Noche encuentra rincones en los que vivir sin pantallas

En tres semanas estaremos sentados en la mesa con la familia o los amigos celebrando la Navidad… ¿Somos capaces de pasar la velada sin mirar la pantalla del móvil? En la noche de COPE hemos encontrado rincones en España donde viven sin wifi y familias que han sacado la televisión de sus vidas.

Según un estudio realizado por Fly Research para una importante fabricante de teléfonos, los españoles somos los europeos que más utilizamos los móviles: una media de 3 horas y 27 minutos. ¿Para qué? Un 73% para mantenerse en forma y cuidar su salud, un 71% para entrar en las redes sociales y un 69% para realizar algún tipo de transacción. Por eso hoy nos hemos preguntado ¿Qué haríamos en un mundo sin pantallas? ¿Sería posible sobrevivir tal y como estamos ahora? ¿Es España un país conectado por completo?

En la Noche de COPE hemos conocido a una familia numerosa que no tiene televisión. Pachu y Rubén han elegido educar a sus seis hijos sin tele y ver con ellos las cosas en directo. Para ello, no dejan de viajar. Nos hemos ido hasta Cantabria para visitar la Casa Rural sin wifi de Diana Murillo. Quien la elige como destino, descansa al 100% de las pantallas. Y por último, hemos conocido el resultado del trabajo de campo de Joaquín Egea. Este turolense decidió recorrer más de 1.600 km de las carreteras de su provincia para ver qué cobertura telefónica había. ¿El resultado? En más de la mitad del territorio no hay cobertura ni para llamar a emergencias.