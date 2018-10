“Es muy difícil saber que la persona que mató a mi padre está libre”

Familiares de personas atropelladas que se han unido para reclamar un endurecimiento de las penas para este tipo de casos. Siguen a la espera de saber si sus peticiones a los partidos políticos se traducen en hechos: plantean que se considere delito el abandono de la víctima (haya muerto o no) y aumentar las penas en atropellos en los que intervengan el alcohol y las drogas. De momento, sigue en marcha una campaña de recogida de firmas en la web change.org: suman más de 255.000 adhesiones.

En las últimas semanas, en 'La Noche de COPE', te hemos contado la historia de Óscar, de Iván, de Paula, de Jesús... y esta semana contamos la de Andrés. Como tantas veces, el 7 de mayo del año pasado, domingo, Andrés salió con la bici, con su padre y otras cuatro personas más. Circulaban por la carretera N-332, en Oliva (Valencia), cuando una conductora los arrolló: una joven de 28 años que volvía de una noche de fiesta, casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, había consumido cocaína y, además, era reincidente. El padre de Andrés y otros dos más del grupo fallecieron. Andrés sufrió rotura de tibia, de rótula, de los dos fémures, varias costillas... sufrió tres paradas cardiorrespiratorias, ha sido operado más de diez veces (y aún quedan intervenciones)... pero tal es su fuerza de voluntad que ha conseguido, incluso, volver a subirse a una bicicleta. La autora del atropello mortal, el que le costó la vida entre otros a su padre, está en libertad tras haber pagado una fianza de 7.000 euros.

“La recuperación se me está haciendo muy larga, pero estoy vivo”, le contaba Andrés Contreras a Adolfo Arjona. Decía que la “pérdida de un padre es lo más duro que se puede vivir dentro de un trágico accidente, en el hospital se me fue dando la información muy poco a poco, primero me dijeron que él estaba bien y cuando subí a planta me enteré de la trágica noticia”. “Necesitaba qué había pasado en el accidente porque no recordaba nada de ese día, necesitaba saber de qué había fallecido mi padre... y saber todo lo que sucedió me ha dado más tranquilidad”, relataba Andrés.

Sobre la responsable del accidente, explicaba que es “muy difícil saber que la persona que ha asesinado a mi padre y a dos compañeros está disfrutando de los fines de semana de drogas y alcohol, es muy difícil para mí y para mi familia saber que esa persona está libre”.

El manifiesto publicado en www.change.org lo firma el tío de Paula Fornés, una joven de 15 años que falleció cuando volvía con sus amigas de celebrar la Noche de San Juan; una conductora invadió el carril contrario, la embistió y se dio a la fuga. Ese manifiesto dice lo siguiente:

“Mi sobrina Paula ha fallecido este sábado con tan solo 15 años. Una mujer decidió subirse a su coche quintuplicando la tasa de alcoholemia y se la llevó por delante, provocando su muerte. La culpable tendrá como máximo castigo 4 años de cárcel, porque eso es lo que establece actualmente nuestro Código Penal. Paula salió con sus amigas a dar una vuelta en la noche de San Juan y el vehículo de esta mujer que conducía ebria invadió el carril bici peatonal por el que caminaban. Atropelló a mi sobrina, que impactó contra el bordillo y falleció. La conductora se dio a la fuga y abandonó el cuerpo de Paula junto a sus amigas. Paula no volverá a casa nunca más. Ya no podremos abrazarla de nuevo, ni reír con ella, ni seguir viéndola crecer.No podemos hacer nada por recuperarla. Pero sí por cambiar la ley. No pensamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo sale tan barato matar a alguien por conducir en estado de embriaguez. Tenemos que cambiar el Código Penal. Por favor, firma para pedir a la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados que aprueben la propuesta de ley que se está tramitando en el congreso para modificar el Código Penal. Pedimos que se eleve a más de 4 años la pena máxima por matar a otra persona como consecuencia de una imprudencia grave al volante. No hablamos desde el rencor, de verdad. No estamos buscando venganza. Solo queremos que se tomen medidas para evitar más casos como el de Paula. Queremos insistir en que en el momento en el que te subes a un vehículo quintuplicando la tasa de alcohol permitida para circular, el coche deja de ser un medio de transporte para convertirse en un arma. Y como tal se debe de tratar. Hay que modificar el artículo 382 del Código Penal para que la pena por matar a alguien por conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas pueda aumentarse en 1 o 2 grados (hasta 9 años de cárcel). Actualmente la pena máxima que se establece para estos casos es de 4 años (porque por ser el delito mayor se aplica la pena de homicidio imprudente, regulada en el artículo 142: “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión DE UNO A CUATRO AÑOS.”). Por favor, firma nuestra petición para acabar con este sinsentido. Cuantos más firmemos más claro dejaremos que conducir borracho y matar a otra persona como consecuencia de tu imprudencia NO PUEDE SALIR TAN BARATO. Pide a todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia que aprueben ya esta propuesta de ley para modificar el Código Penal. Lo último que le dije a mi sobrina Paula es que le prometía que no pararía hasta hacer justicia. Gracias de parte de toda nuestra familia por ayudarnos a conseguirlo."