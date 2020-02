El mundo científico y las mujeres que lo rodean

La presencia de mujeres en el mundo de la ciencia, aunque cada vez es mayor, no es muestra de la realidad que vivimos hoy en día. De hecho, la mitad de las investigadoras españolas cree que ser mujer dificulta su carrera y además, el 70% de ellas cree que las investigadoras no ocupan suficientes puestos de liderazgo en España. Entre estas mujeres está Ángela Nieto que el próximo día 26 entrará en la Real Academia de la Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, sexta mujer en lograrlo en la historia de la institución.

Hay mujeres que lideran, como Ángela Nieto, su sector y que han vivido, o no, esta desigualdad. Carmen Vidal, es presidenta y directora general de Paradigma Digital, una empresa que ayuda a otras a mejorar sus resultados con tecnología digital. Carmen tiene tres hijos, dos niñas y un niño, y se esfuerza por educarlos de forma que su sexo no les condiciones pese a que con ella sí lo ha hecho. Cuenta que siempre ha querido dedicarse a la tecnología pese a que en su clase de universidad, apenas había presencia femenina. Precisamente, a la hora de elegir su carrera, informática, se vio condicionada por la presencia de un hombre: su padre.

Carmen comenta que "ha disminuido el numero de mujeres que estudian o quieren dedicarse a carreras stem (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)" y que se debe, principalmente, a un "tema cultural. Sigue habiendo muchos estereotipos como que los niños son de matemáticas o ciencias y las niñas de letras. También hay una falta de referentes femeninos en el ámbito de la tecnología."

Pero no existe este problema en todos los ámbitos de la ciencia. Ainhoa Placer es enfermera especialista en cirugía plástica y es responsable del área en el Hospital Can Misses. Trabaja en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en Ibiza y admite que el hecho de ser mujer, no le ha puesto las cosas más difíciles. Ella cree que últimamente, en su profesión se ven muchas mujeres ostentando altos cargos de responsabilidad. Unas mujeres que obtienen un reconocimiento merecido por parte de los profesionales pero no así, en el caso de algunos pacientes atendidos: "cuando entreo a un ahabitación con un enfermero siempre se dirigen a él como el doctor y a mi como la enfermera".