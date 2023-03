María intentó suicidarse hace 2 años: "Ahora no veo el 24 de marzo como una fecha negativa sino de superación"

Los seres humanos somos muy complejos. Ya hemos mencionado en otras ocasiones que nuestro cerebro es un gran misterio. Cada uno de nosotros respondemos ante la vida de un modo y el problema llega cuando nos sobrepasa una situación, o un cúmulo de ellas, y no vemos la salida. María Martín se encontraba en un momento límite y decidió que la única solución era el suicidio. Ese día en que quiso poner fin a su vida, el destino se encargó de llevarle la contraria.

Las últimas semanas se han sucedido casos de suicidios, intentos de suicidios fallidos o conductas similares. Toda una tragedia para las víctimas y su entorno. Esto destapa una atención insuficiente. Bien sea, ante la ignorancia de los padres, de la familia o amigos, que no son conscientes de la gravedad del estado emocional de estas personas, o bien, en el caso de los centros educativos, sociales o sanitarios, por falta de personal para garantizar una atención adecuada. En COPE nos hemos comprometido para luchar contra esta pandemia como con el pódcast 'La celda del silencio'.

Ahora, María trabaja en el gabinete de prensa de un ayuntamiento en la provincia de Málaga y desde su puesto trata de cambiar las cosas tal y como cuenta este martes en 'La Noche de COPE'. Espera aún a que el próximo agosto reciba el alta definitiva, pero ya se encuentra "bastante bien". "Va a hacer ya casi dos años desde ese intento de suicidio y casi tres de la depresión, pues me parece increíble estar viendo un poquito la salida", explica después de haber pasado por un largo proceso en el que ya solo tiene una dosis mínima de medicación.

El 24 de marzo de 2021

María tiene una fecha en el calendario marcada qué es el 24 de marzo de 2021. "El año pasado, en 2022, lo pasé realmente mal porque la tenía muy marcada y porque todavía no había comenzado a sanar. Si soy sincera, a día de hoy lo veo como un antes y un después en mi vida, ya no lo veo como una fecha negativa, sino al contrario, una fecha de superación", explica en 'La Noche de COPE'. Su historia va camino de tener un final feliz, pero da gracias a "la vida por dar esa carambola y haberme podido salvar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero todo tuvo un inicio. María reconoce que no cree "que sea el peor momento" de su vida cuando pasó esto. "Por suerte o por desgracia, porque bueno, las cosas negativas también nos curten en la vida, me han pasado cuestiones que no suelen ocurrir a las personas en la vida cotidiana, pero justo en ese momento que a mí me ocurrió esto que me supero todo", explica. Más allá de los problemas en sí, "era la manera de afrontarlos" lo que la llevaron a esta situación límite.

Cuando María recuerda el 24 de marzo de 2021, tiene constancia del "estado de embriaguez como si hubiera estado en otro planeta". "Cuando desperté, yo no esperaba despertar. Soy alérgica a las aspirinas, entonces, aparte de todo el alcohol que tomé, pues también consumí una caja entera de aspirinas. Sabía que se me iba a cerrar la glotis. Sin embargo, me desperté en el hospital", relata sobre lo sucedido. Ella, tal y como explica en 'La Noche de COPE', tenía "un dolor" al que llamaba "monstruo".

El monstruo

"Es ese dolor tan grande que no te deja ni tan siquiera de respirar y que no te permite ni tan siquiera pensar en los tuyos, no te permite pensar en ti mismo y que no te deja escapar de ese modo de desesperación, es realmente horrible", enumera María. Este "monstruo" le hizo "perder los estribos". Para que a nadie le pase esto, quiere "hablar siempre". Con la Asociación La Barandilla, a la que acudió en busca de ayuda, ahora cuenta su historia como ha hecho este martes en 'La Noche de COPE'.

También trata de impedir que sucedan casos como el suyo desde su trabajo en el Ayuntamiento. "Hemos querido poner en marcha planes de prevención del suicidio a través de un plan local de prevención y un plan dedicado exclusivamente a los jóvenes, que ahora son también los que están teniendo mayores problemáticas en este aspecto", explica. Estos se centran en "la gestión de las emociones" y también "para que los padres y los orientadores de los centros educativos y los docentes sepan detectar un joven o un adolescente se encuentra en un tipo situación de estas".