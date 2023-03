Los requisitos para convertir un local comercial en una vivienda: medidas, criterios de uso y la comunidad

Lo de comprarse un piso se contempla como uno de los grandes pasos a dar en nuestra vida. Casi más que casarnos, porque comenzamos una relación intensa con la hipoteca, por mucho tiempo, y sabiendo que nos vamos a tener que enfrentar a los vaivenes económicos constantemente. En busca de no hacer un gasto tan importante, hay quienes se deciden por comprar un local y transformarlo en vivienda. Por eso, en 'La Noche de COPE' hablamos con el arquitecto Álvaro Ruiz que, desde su estudio de Barcelona, aclara cómo es el proceso en cuanto a la normativa vigente.

Lo primero es saber si todos los locales sirven para esa transformación. "Deben cumplir con las normativas urbanísticas, que se rigen por unos criterios de uso y de densidades", concreta el arquitecto, que pone el foco también en que "hay un número limitado de viviendas que puede haber en cada edificio". Además, "deben cumplir con las medidas pertinentes de cada comunidad o de cada municipio que se refieren a la habitabilidad".

Un hogar habitable

Para ser habitables, en Barcelona, por ejemplo, "es obligatorio que tengan como mínimo 40 metros cuadrados útiles, las habitaciones y el salón deben tener una altura mínima de dos metros y medio, tenemos un parámetro que establece una relación entre la dimensión de la vivienda y la fachada, deben tener una salida de humos que puede llegar hasta cubierta".

En Madrid, ante el exceso de peticiones de habitabilidad, el Plan General de Ordenación Urbana se ha modificado. Ahora la superficie mínima útil tiene que ser de 40 metros cuadrados como mínimo, sin incluir espacios con altura inferior a 220 centímetros, ni terrazas, balcones, tendederos, etc. No se puede transformar un local que pertenezca a un edificio de uso exclusivo no residencial. Es decir, el típico bloque de oficinas. Y tampoco aquellos que tengan encima otros locales que tengan uso recreativo, de hospedaje o comercial.

"En el ámbito de España, pues ha ido pasando progresivamente desde la aparición de Internet y otros comercios online que establecieron un nuevo modelo de comercio que afecta muchísimo", estima Álvaro Ruiz como el inicio de la tendencia a ver este tipo de hogares. Aunque el momento clave ha sido cuando "el precio de la vivienda en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid se ha ido disparando y los locales, sin embargo, ha ido bajando". "Alrededor del 2014 y 2015 empezaron a producirse bastantes y ahora cada vez más; el detonante final ha sido la pandemia, que ha hecho que cada vez haya más locales vacíos que encuentran esta salida", señala.

Solución a la salida

Para que no sea un problema el hecho de que abras la puerta de casa y estés en la calle, "muchas veces lo que hacemos es que colocamos galerías o hacemos algún tipo de juego estético, de tal forma que se forma una especie de cojines conceptuales entre el exterior y el interior, una especie de paso intermedio, una especie de umbral de la vivienda", concreta. Además, que "las viviendas que den a patios o pequeños jardines": "Es muy interesante poder salir de casa de tu casa y que el patio o jardín sea tuyo".