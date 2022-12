Los comentarios tabú para no herir la sensibilidad de una persona con un TCA durante las comidas navideñas

Muchas veces una pregunta inocente, con toda la buena intención del mundo, puede hacer daño o molestar a una persona. Durante estos días de celebraciones estamos pegados a una mesa y en esa mesa puede que haya personas que padecen trastornos de la conducta alimentaria. Lo que se conoce como TCA. ¿Habías pensado alguna vez que en mitad de un banquete como el que nos damos estos días, hay personas que lo pueden pasar realmente mal?

Imagina la presión de este tipo de personas, afectadas por cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria durante estas semanas. Todo el día escuchando hablar de comidas, de menús, que si voy a engordar más o menos, que si cuando llegue enero me pongo a dieta… Es un verdadero suplicio para ellas. Pero también para su familia. En 'La Noche de COPE' intentamos ser un poco más conscientes de lo que suponen ciertos comentarios relacionados con la alimentación. Sobre todo para evitar la frustración que les atormenta.

Este es el menú de Navidad que Dabiz Muñoz ofrece por un llamativo precio: más de 200 euros Dabiz Muñoz anunció el menú que ha preparado para estas navidades y así poder disfrutar por todo lo alto de la cena de Nochebuena y Nochevieja sin salir de casa Redacción Digital 20 dic 2022 - 13:07

"En un principio creo que es importantísimo que la familia capte qué es lo que realmente les puede apetecer más. No sacar tantísima comida, porque no somos conscientes del daño que les estamos produciendo. Hay que normalizarlo. Ellos comerán o no, lo que importa es que ellos no piensen en que les estamos observando todo el rato porque es terrible para ellos". Pepi Aymat es la presidenta de la Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia que pone en contexto la importancia que pueden tener cualquier tipo de frase y el efecto que pueden producir en estos enfermos.

Los consejos



Aymat recalca que "no nos damos cuenta de la cantidad de comida que sacamos a la mesa", por ello, no hay que "normalizar hacia ellos", sino "hacia nosotros". "Ellos lo viven como un castigo, no lo pueden evitar. No pueden entender que nosotros no pensemos más que en comer. Es tal la angustia que tienen que no lo pueden manifestar de otra manera", explica la presidenta de ADANER. Por ello, "ellos comerán o no, lo que importa es que ellos no piensen en que les estamos observando todo el rato porque es terrible".

También recomienda en 'La Noche de COPE' que "haya conversaciones intentando distraer ese momento". Las comidas navideñas suelen ser largas, por eso sacar el foco de la comida es interesante: "Lo van a agradecer". Hay que entender que "siendo una comida bonita, se convierte en un sufrimiento para ellos". Aymat avisa de que "se pueden terminar enfrentando todos", si no afrontamos esta situación con precaución. Porque en esas conversaciones que se producen hay "comentarios tabú" que hay que evitar.

"Los típicos comentarios de 'voy a engordar', 'me voy a poner como una foca', 'tengo que volver al gimnasio', 'me voy a poner a régimen'... Eso no se debe de decir porque los estamos martirizando", avisa la presidenta de ADANER en 'La Noche de COPE'. Por eso, es importante "poner en conocimiento a las personas que vienen en estos días señalados que hay una persona con un trastorno". "Un comentario como 'hay que ver quién estás', aunque sea con toda la buena intención del mundo, puede amargar la noche", recalca Pepi Aymat. Por último, hace una advertencia: "Si entienden que no pueden evitar el hacer ciertas bromitas, que se queden en su casa".