Elena, paciente de anorexia: "Solo ves que eres inferior a los demás"

Este 2 de junio es el Día de Acción por los Trastornos Alimentarios. Este tipo de trastornos, como anorexia o bulimia, se han incrementado entre un 30 y un 40% a raíz de la pandemia, pero lo más importante es que se puede salir de estas situaciones. Ejemplo de ello es Elena, una joven de 21 años con la que hemos charlado hoy en COPE.

Ella sufrió problemas de autoestima desde los 12 años. Poco a poco esa depresión fue derivando en una anorexia nerviosa de la que comenzó a tratarse hace año y medio. "Llegué a perder 20 kilos, me quedé en 41 kilos, pero el problema no es solo el peso. El peso es un reflejo de cómo tú estás. Emocionalmente me sentía muy triste y solo veía que yo era inferior a los demás. Y en eso es en lo que radica una enfermedad con trastorno alimentario. Acabas pagando tu frustración o tu depresión contigo misma", nos cuenta Elena.

Para superarlo, Elena necesitó sesiones con su psicóloga cada 15 días que tuvo que pagar de su propio bolsillo. Y es que los trastornos de la conducta alimentaria tienen su reflejo en el físico, pero son un problema que hay que tratar desde el plano psicológico. Ahí es donde está el principal obstáculo para estos pacientes. La sanidad pública tiene muchas carencias en salud mental: "En primer lugar necesitas un psicólogo que lleve un seguimiento cíclico de tu caso. Yo he tenido la suerte de ir a una consulta privada, pero la gente que no puede pagárselo tampoco encuentra solución en la sanidad pública. Allí no te dan cita cada 15 días con el psicólogo. Además, cuando explotan este tipo de casos es porque ya son graves. Si entonces la sanidad pública te da cita con el psicólogo para dentro de tres meses, tu caso puede empeorar mucho y dentro de tres meses estar muchísimo peor".

Acabas pagando tu frustración o tu depresión contigo misma

La imagen irreal que ofrecen las redes sociales es otro de los factores que están provocando que los trastornos de conducta alimentaria se den cada vez en pacientes más jóvenes. La edad ha bajado incluso, a casos en niñas de solo 10 años. "Los casos actuales de niñas pequeñas que tienen un TCA es porque piensan que son inferiores al creer que deben llegar a ser como ven en sus teléfonos. No se trata de restringir totalmente las redes sociales pero sí tener un control, que los colegios enseñen cómo usarlas o que te inculquen cómo diferenciar lo que es real de lo que no lo es", asegura Elena.

Lo importante de todo esto es que se puede salir de este tipo de situaciones y volver a ver la vida con ilusión: "Ahora estoy muy contenta. No sé si puedo decir cien por cien que he superado un trastorno así, pero sí puedo asegurar que es algo que ya no me controla a mí. Antes lo que controlaba mi vida era cuándo, cómo y qué tenía que comer para estar igual de delgada o más. Sí que es cierto que me sigue dando vértigo engordar, pero ya no tengo ningún problema en comer e incluso, me veo guapa. Eso quiere decir que mi autoestima ha mejorado".

Con motivo de este día la Asociación TCA pondrá una mesa informativa en la Plaza España de Zaragoza desde las 6 de la tarde. Además, a las 21:00 horas, la Aljafería se iluminará de morado.

