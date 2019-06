Los audiolibros, una nueva forma de leer

Estamos en una época donde se vive de forma acelerada y si podemos hacer varias cosas a la vez mejor. Hasta ahora leer ha sido una actividad que precisaba de toda nuestra atención sin que pudiésemos hacer nada más, simplemente sentarnos y disfrutar de un buen libro. Sin embargo Storytel ha encontrado una manera de poder gozar de este hobby mientras se realizan otras tareas, y esta no es ni más ni menos que los audiolibros.

Ya son más de 200.000 los libros locutados a nivel mundial para que sean “leídos” por aquellos que no tienen tiempo o no les apetece leer frase a frase. Alex Gibelalde, director general de Storytel nos explica que aunque ellos están introduciéndolo en España, en otros países lleva muchos años siendo habitual escuchar audio libros. Distingue dos públicos muy diferentes, los lectores habituales que quieren seguir devorando libros cuando no pueden leer y un público más joven que se introduce en el mundo literario a través de las tecnologías.

Los audiolibros están grabados a una sola voz, tal y como leería cada persona en su cabeza. Papel y audiolibro conviven en armonía ya que se utilizan para situaciones diferentes, lo que hace es aumentar la gente que consume literatura. Así, Storytel es una plataforma que se puede descargar en un móvil, herramienta que tenemos siempre a mano y con la que podemos adentrarnos en las mejores historias.

Renato Cisneros autor de “Dejarás la Tierra” ha encontrado un hueco en esta tendencia. Su novela está en ambos formatos, audio y papel. Como lector en los últimos años ha disfrutado mucho la experiencia de leer escuchando lo que está sobre el papel. Este autor latinoamericano comenta que en su tierra, como en la nuestra, las historias se transmitían de forma oral y esta es una bonita manera de volver a esa forma de comunicación.

Storytel hace que nos evadamos un poco del día a día, en los viajes en transporte, en el trabajo, mientras se da un paseo... Son muchas las ocasiones ideales para poder ponernos nuestros cascos y disfrutar de un buen libro.