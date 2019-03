Jorge Ruíz (Maldita Nerea): “Yo no sabía que era ansioso y la ansiedad es por miedo”

Jorge creció como las tortugas, sin estrés y con tranquilidad. Se hizo mayor y cursó Terapia del Lenguaje en Salamanca, sin saber que su lenguaje acabaría siendo terapia para mucha gente.

Jorge Ruíz, líder y vocalista de Maldita Nerea, ha publicado 7 discos, un libro, ha ganado los más prestigiosos premios, ofrece charlas en universidades y congresos y siempre lo hace acompañado de sus amigos.

Sus canciones han sido cantadas por todos y se siente orgulloso de ello. “Tenemos esa suerte, hacemos las canciones con la intención de que sean cantadas y pasa bastante que se convierten en himnos para mucha gente”.

'Maldita Sinfonía' es el nuevo álbum de Maldita Nerea, que ya ha dado varios conciertos por nuestro país acompañado de la Orquesta Sinfónica de Murcia. “Ha sido una experiencia bestial, fuera de nuestra zona de confort, ya que estábamos acostumbrados a dar conciertos en eléctrico con el público cantando todo el rato y esto es otro universo y otra dinámica, porque el público no quiere invadir el espacio de la sinfónica”, cuenta el vocalista.

Además, Jorge nos habla de sus miedos. “Es una experiencia que no había vivido y estaba como flotando. Al principio tenía miedo y no me atrevía”, y se sincera sobre su lado personal en 'la Noche de COPE'. “El miedo natural es necesario para vivir. El miedo mental tiene más protagonismo del que necesitamos en nuestra vida. Para saber reconocerlo y que no dirija nuestra vida, tienes que parar y rodearte de gente que te sea muy sincera, porque no somos sinceros con nosotros mismos, y para eso la confianza es vital”.

“Al cantar no me salía la voz y resultó que era por ansiedad. No sabía que yo era ansioso y la ansiedad es por miedo”, confiesa Jorge, que se describe como un “padre muy conciliador” y asegura que se aproximan nuevos proyectos próximamente como su segunda novela o un nuevo disco de Maldita Nerea. ¡Muy atentas tortugas!