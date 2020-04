Gisela, madre de dos alumnos: "Mis hijos están haciendo los deberes del colegio a través de su teléfono móvil"

“Aprobado general”. Seguro que, cuando estudiabas, fantaseaste alguna que otra vez con que un profesor dijera eso en clase. Pues bien, el ministerio de Educación y algunas comunidades autónomas han llegado este miércoles a un acuerdo por el que todos los alumnos, desde Infantil hasta 1º de Bachiller, ambos incluidos, pasen de curso. Un curso, además, que se acabará en junio, aunque los gobiernos regionales podrán poner clases de refuerzo en el mes de julio.

Se trata de un aprobado general entre comillas, porque los alumnos sí serán evaluados en base, sobre todo, a los dos tercios de curso de clase presencial. Y hablamos de qué es un “aprobado general” entre comillas, sobre todo, porque los profesores podrán seguir suspendiendo a sus alumnos. Lo que se evita es la repetición de curso salvo casos excepcionales, pero las materias que los chavales no superen tendrán que ser recuperadas el año que viene.

Todo esto obligará a los profesores a diseñar un plan de estudios, el del próximo curso, ateniéndose a estas condiciones y a las clases no dadas en este último tercio de año lectivo. Unas clases que ahora se están dando por vía telemática y a las que no tienen acceso todos los alumnos por igual. 1 de cada 10 estudiantes en España, por ejemplo, no tiene acceso a dispositivos digitales o a Internet en casa. En ellos queremos centrar este inicio de programa. Nos vamos hasta Castellón de la Plana. Allí viven Gisela Cuba y sus dos hijos: Fabricio, de 16 años, y estudiante de 1º de Bachiller; y Sofía, de 13, quien cursa 2º de la ESO.

El caso de Sofía y Fabricio bien lo conoce su director. Se llama Antonio Solano, y dirige el Instituto Bolavar de Castellón. Él nos cuenta que no son los únicos alumnos del centro que se encuentran en esta situación.

De la Comunidad Valenciana viajamos hasta Navarra. Ante una situación excepcional hay quien plantea medidas excepcionales y muy positivas. En el pueblo de Marcilla un vecino llamado Mario Fabo escuchó a una madre quejarse de que se le había acabado la tinta de su impresora para poder imprimir los deberes de sus hijos. Resulta que este vecino es el alcalde de Marcilla, y que tenía en su mano poder ayudar a esta señora y a todo aquel que estuviese en su misma situación. ¿Cómo? Imprimiendo desde el Ayuntamiento los deberes y repartiéndolos físicamente. Una idea magnífica que ya han copiado otras localidades de la comunidad, incluso ciudades como Pamplona.

Hay quien decide imprimir los deberes de todos los chavales del pueblo y hay quien, desde su casa y su ordenador personal, ayuda a quien puede. Por ejemplo, dando clases particulares. Este es el caso de Andrea Benavente. Hace poco ha acabado un máster de Profesorado en la Universidad Rey Juan Carlos y ahora ayuda a dos chicos de 2º de la ESO a hacer los deberes a través de videollamadas.

No hemos querido cerrar este bloque sin antes hablar sobre educación en ‘La Noche’ con Pilu Hernández. Es maestra y CEO de ‘El Pupitre de Pilu’, donde forman a futuros profesores y estudiantes de enseñanza a preparar oposiciones. También a asesorar estos días a muchos alumnos. Pilu ha denunciado la existencia de una brecha digital que impide a todos los alumnos avanzar en sus tareas al mismo ritmo y que los centros educativos no se encontraban preparados para afrontar una situación que nos ha pillado a todos por sorpresa.

