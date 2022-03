Gimnasia cerebral: Los consejos para mantener tu cerebro joven y prevenirlo de enfermedades

¿Cuánto sabemos del cerebro? ¿Y de la memoria? ¿Hay grandes diferencias entre el cerebro de un hombre y una mujer? A estas preguntas y muchas otras relacionadas con el estudio del cerebro respondemos en 'La Noche' de COPE con Beatriz Pérez Otíncon la ayuda de Juan Lerma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y director del Centro Internacional de Neurociencias Cajal, que lleva tres décadas dedicado al estudio del cerebro.

El cerebro es un órgano relativamente desconocido del que sabemos poco, y es que, "cuánto más descubrimos más nos damos cuenta de que ignoramos mucho", asegura Lerma, que añade que "sabemos muchísimo, pero es terriblemente complejo". Del cerebro sorprende "casi todo" y hay que "considerar a miles de estudiosos", ya que "la contribución de una persona al estudio del cerebro es insignificante".

Nuestro experto define el cerebro como "un ente físico que funciona con sustancias químicas", por lo que, "el acercamiento que hay que hacer es completamente físico". Juan Lerma es, junto a José Luis Rozas, autor del libro 'El cerebro y las enfermedades del alma', en el que ambos plantean uno de los grandes retos a los que se enfrenta la ciencia, entender cómo funciona el cerebro y sus enfermedades. Además, "el concepto de alma del libro trata de abarcar con una palabra las características de una persona, como es, como siente, como se emociona, esa forma de ser, en conjunto, su actividad mental. En resumen, su alma".

"El cerebro funciona como un todo, día y noche, aunque estemos dormidos. El reto del siglo XXI es entender como funciona el cerebro como un todo y no en cachitos", apunta el neurocientífico.

¿Qué es la gimnasia cerebral?

Uno de los grandes problemas con las enfermedades del cerebro es "que se curan con dificultad". Por ello, la prevención es esencial. "No sabemos mucho, pero sí que si uno tiene una buena salud cardiovascular, no come mucha grasa y hace deporte habitualmente, es bueno para el cerebro. Mantener el cerebro joven es muy importante. Por ello, hay que hacer gimnasia cerebral que consiste en mantener actividad intelectual intensa, y cuanto más intensa más. Si esto se mantiene se reduce el envejecimiento del cerebro. Hay maneras de prevenir el envejecimiento. En definitiva, la gimnasia cerebral puede ser leer un libro, discutir, relacionarse".

Por último, Lerma ha analizado en 'La Noche' de COPE por qué depresión y ansiedad suelen ir de la mano, además de aportar unos datos realmente asombrosos. "Cuando uno sufre de una depresión genera episodios de ansiedad y al revés suele ocurrir lo mismo. En conjunto, entre enfermos de ansiedad y depresión se acercan a los 100 millones de personas en Europa, con datos de 2010, con la pandemia habrá aumentado", analiza.

"Si comparamos con el número de personas infectadas por la covid-19, con los datos que tengo son de agosto del 21 son 60 millones. Dos, tres veces más de enfermedades del cerebro en Europa solo. Ahora hay más infectados, pero estos en la mayor parte de los casos se curan mientras que las enfermedades del cerebro se curan dificultosamente. Estamos ante una pandemia de cifras soberbias", ha apuntado Lerma.