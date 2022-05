¿Estás pensando en abrir un plan de pensiones? Pros, contras y alternativas a este método de ahorro

Hasta hace pocos años ahorrar para tu futuro a través de un plan de pensiones parecía una buena opción. Ahorrabas una cantidad al año y luego cuando hacías la declaración de Hacienda, incluso, te podrías desgravar un pico de tus aportaciones. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, ya no parece la mejor hucha para la jubilación porque cada vez se reduce más el límite que se puede desgravar en los planes de pensiones individuales.

Llegados a una edad no debemos relajarnos y hay que pensar en qué tipo de vida queremos tener cuando dejemos de trabajar. ¿Qué está pasando con los planes de pensiones tradicionales? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra vida en la última etapa? A esta y muchas otras preguntas ha dado respuesta la abogada y experta en libertad financiera, Nuria Caballero Valentín, en 'La Noche' de COPE.





La experta nos explica que si se nos va a quedar en unos 800 mensuales, para poder llegar a mil, es decir, a lo que gasto, puedo meter 200 al mes. Sin embargo, cada uno realiza la aportación en función de sus posibilidades, pero, en los últimos meses, el Gobierno ha limitado la cantidad anual que podemos aportar a un plan de pensiones privado. ¿Qué supone este cambio? ¿Es positivo?

Nuria Caballero destaca que "es muy positivo para que la gente se busque una nueva manera de pensar en su jubilación. Es lo que se llama libertad financiera, que no dependamos de ese plan ni del Estado. Si le damos la vuelta y pensamos, con lo que estoy aportando no me llega, me tengo que buscar la vida y pensar otra cosa".

Claves para ahorrar de cara al futuro

Nuestra experta tiene clara su postura en cuanto a los planes de pensiones, y es que ella aportaría "lo mínimo", ya que "no sabes si vas a poder rescatarlo y si lo sacas antes de tiempo te penalizan". "Ese dinero no se va a revalorizar. Si lo metemos en otra cosa nos dará valor, como puede ser en una señal de una casa, la bolsa o las criptomonedas. Nos da dinero y se revaloriza de cara al futuro, por ello debemos utilizar el dinero para que me produzca hoy y no a 20 o 30 años vista", apunta Caballero.

En cuanto a la cantidad a aportar, la experta en economía recomienda que sea la máxima posible en cada caso, independientemente de donde lo destines: "La única manera de buscar tu futuro es hacer desde el principio un mayor esfuerzo de ahorro y de contención del gasto. Lo que no puede ser, si no vas a cambiar nada de tu vida, es que te gastes todo lo que ganas. Siempre hay que empezar a ahorrar, con lo que puedas". "Revisa tus gastos, hazte un plan de ahorro, aparta, que seguro que puedes", nos recomienda nuestra experta.