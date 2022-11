El duro relato de un joven de 19 años adicto a la pornografía: "Dejas de hacer deporte o ver a tus amigos"

Son muchas las adicciones que amenazan a nuestros jóvenes, pero la pornografía es una que ataca de manera silenciosa, aísla y es difícil de reconocer. Un joven ha accedido a reconocer su adicción y ha escogido los micrófonos de 'La noche' de COPE para explicar su caso, así como los pasos que está dando para superarlo. Luis, su nombre ficticio, no se lo ha comunicado en ningún momento a su familia, ni a sus amigos, hasta ahora.

Según un informe de Save the Children el consumo de pornografía se produce en 7 de cada 10 adolescentes. Es un testimonio duro, que confirma algún dato más del estudio del que te hablo: más del 90% del uso se hace en la intimidad, con su teléfono móvil y de manera gratuita. Ep Data sitúa el primer contacto a los ocho años. Es algo que tenemos muy cerca y que es totalmente invisible.

Luis explica cómo comenzó su adicción: "Ahora mismo tengo 19 años. La primera vez que vi pornografía tenía 11 o 12 años. Con el ordenador era muy fácil acceder a ella. Un amigo me lo enseñó y desde entonces, aún a sabiendas de que era mala para mí, tenía curiosidad". La poca información que tenía la había recibido en su colegio, donde le hablaron sobre "la pureza". "Soy creyente, sé que estas cosas las haces por placer y cuando haces algo a escondidas es porque no es bueno", confiesa.

Pero, ¿en qué lugares se escondía Luis para hacerlo? Este joven desvela que era en su propia casa, "en el baño o en la habitación". "Lo podía hacer a cualquier hora: después de llegar del colegio, después de llegar de un entrenamiento en la ducha, por la noche...", relata. Esto le iba "marginando". "Cambias cosas de tu rutina, dejas hacer otras cosas que son más sanas, como hacer deporte o estar con tus amigos, y prefieres ver pornografía", explica. Así se pasó siete años.

El cambio

Todo un día cambió. Acabó esa dependencia diaria. "Hasta el año pasado no pensé en dejarlo. Desde julio no veo pornografía. Es un reto para mí mantenerme sin ver ningún contenido", revela. Ese desafío le ha llevado a llevarlo a un extremo, pero no pidió ayuda: "La verdad es que mis amigos también consumían pornografía y no lo veían mal. Yo he sido consciente de que esto no puede seguir así. No sé si es todo gracias a mí; este verano estuve en charlas sobre amor y sexo o en la universidad vi un documental sobre pornografía, pero nunca ha sido algo individualizado. No lo he hablado con nadie".

Luis ha dado un paso al frente y eso le permitirá tener una relación distinta con las mujeres a la que tenía hasta ahora. "Desde 6º de Primaria voy a un colegio mixto y después de ver pornografía tiende a mirar a la mujer de una manera distinta; si acabas de ver a una persona desnuda en un vídeo, siempre la ves con una intención impura porque piensas que el fin es acabar haciendo lo que has visto. Eso es falso, es una mentira, y como todo lo que es mentira no es bueno".

"El haber visto tanta pornografía ha provocado el alejarme de tener amistades con chicas porque no quería acabar haciendo lo que estaba viendo; me alejaba de ellas porque no quería hacer eso", reflexiona este joven de 19 años. Las consecuencias que le han supuesto a Luis no tienen vuelta atrás. En la adolescencia, es muy importante la amistad y el amor. Todavía no ha tenido ninguna relación especial con ninguna mujer.

Luis, su nombre ficticio, cree que salir de esto solo "es imposible". "Necesitas un amigo, a tus padres o un experto porque si no llega un momento que por mucho que te lo propongas estás en un punto de la adicción que no sabes decir que no", concluye. Además, el hecho de ser creyente, cree que también le ha dado un plus: "Pienso que lo consigo con la ayuda de Dios, no estoy solo en esto". Ahora, se ve recuperado en un futuro y formando una familia: "Espero poder decirles a mis hijos todo lo que no me dijeron a mí".