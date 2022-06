La doctora Esther Samper, en 'La Noche': "No hay fármacos con efecto paliativo o curativo contra la artrosis"

¿Qué ocurre cuando atraviesas las puertas de tu farmacia, a la que acudes habitualmente, y solicitas cualquier medicación? Lo normal es que la persona que te atiende, es decir, el farmacéutico, desaparezca de tu vista para realizar la búsqueda de lo que has pedido. Se va al lado oculto de la farmacia, el que no se ve, la trastienda.

Esther Samper decidió bucear entre esas estanterías, desconocidas para nosotros, para contarnos qué es lo que hay exactamente. Y no solo eso. También ha investigado sobre la eficacia de todos esos tratamientos que utilizamos millones de personas. La información que ha recopilado está en el libro que acaba de publicar: 'El lado oculto de la farmacia'. Ella es médico, se dedica a la investigación y la divulgación científica y ha estado en 'La Noche' de COPE.

Lo primero que tenemos que aclarar es el matiz informativo de este trabajo, por encima de todo. Otra cosa es lo que podemos llegar a descubrir sobre las vitaminas o productos adelgazantes y su eficacia. No es un ataque a las farmacias, pero sí una herramienta para los ciudadanos.

En cuanto a las plantas medicinales, Samper explica lo siguiente: "Como tiene el aura de natural, muchas veces se piensan que son inocuas y en realidad nada más lejos, si tiene un potencial efecto van a tener también potencialmente un efecto adverso y hay que tener cuidado sobre todo en embarazadas, en niños o en personas que toman determinados medicamentos. Hay que consultar antes al médico o al farmacéutico. Es cierto que la mayoría de plantas medicinales en complementos dietéticos, el riesgo de que causen algún efecto adverso es muy bajito porque van en dos es muy pequeñitas, pero también es casi nula la posibilidad de que te hagan algún beneficio".

Otro de los temas destacados del libro es la artrosis, que afecta a 250 millones de personas en el mundo: "En realidad la medicina dice que tiene ciertos tratamientos que son efectivos para aliviar los síntomas y en los casos más graves se pueden plantear diferentes opciones más invasivas y quirúrgicas, pero tenemos que tener en cuenta que no hay realmente ahora mismo fármacos en el mercado que tengan realmente un efecto paliativo o curativo contra la artrosis", explica la doctora.

"Allá donde haya demanda va a haber alguien que te ofrezca una solución funcione o no y en el terreno de la salud, realmente hay enfermedades muy graves y la desesperación es un factor muy importante cuando la medicina ofrece sus limitaciones y no puede llegar a la cura la curación, no faltan charlatanes que ofrecen soluciones y muchos pacientes caen en sus manos, es totalmente comprensible", añade Samper.

Además, nos explica uno de los trucos para distinguir el charlatán del que no lo es: "En el espectro sanitario hay que comprobar sus fuentes, en qué se basa para decir lo que dice, si se remite a estudios científicos o en base a qué lo dice, si solo muestra su opinión. Muchas veces los influencers dan recomendaciones personales y no dicen en ningún momento a partir de qué información se basan, así que siempre es importante cuestionarse la información y preguntarse de dónde viene".