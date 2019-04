¿En qué te afecta la obligación de llevar la pegatina de la DGT en Madrid?

Desde este miércoles, en Madrid, los coches tienen la obligación de portar la famosa pegatina de la Dirección General de Tráfico (DGT), un distintivo medioambiental que clasifica los vehículos según lo que contaminan, y que deja fuera de Madrid Central y los días en que se ponga en marcha el protocolo anticontaminación a partir del escenario 2 a los diésel anteriores al 2006 y a los gasolina matriculados antes del 2000.

Los afectados son muchos. Sobre todo aquellos que no tenían pensado cambiarse de coche en estos tiempos o transportistas que trabajan en el centro de Madrid como Juan Pedro Pozo. En 'La Noche', ha explicado que su camión de distribución de bebidas "carece de distintivo", y que lleva trabajando en el centro de la capital de España "25 años".

"Este camión lo compré hace cuatro años", ha señalado Juan Pedro, que ha añadido que "no es viejo, pero me están condicionando, porque dentro de cuatro años estos vehículos sin distintivo no pueden entrar en Madrid Central". "Tampoco sabes qué buscar. Las tecnologías híbridas o eléctricas están disparadas de precio", se ha lamentado.

"Noto que hay menos vehículos particulares porque la gente tiene miedo a venir con el coche, y estas Navidades han sido las más tristes de los últimos 25 años. No ha habido venta como otros años", ha subrayado.

Por 'La Noche' han pasado diversos testimonios con experiencias de sostenibilidad medioambiental como el experto en movilidad sostenible Julián Sastre, el presidente de la Asociación de Vecinos del Barrio de Los Remedios en Sevilla, José María Cañizares, y el de la Asociación Sant Antoni Comerç de Barcelona, Vicenç Gasca.

Si todavía no tienes la pegatina, puedes comprarla en las oficinas de correo de toda España. Eso sí, comprueba primero que tu coche puede llevarla a través de la página web de la DGT, porque si es diésel anterior al 2006 o gasolina matriculado antes del 2000, no podrás llevarla.