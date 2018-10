El desgarrador testimonio del ciclista que perdió a un compañero en la carretera: "Es una condena perpetua”

El 25 de febrero de 2016, Jesús Negro y Aitor Martínez salieron con sus bicicletas. Eran las 14.34 horas cuando ocurrió algo tan inesperado como trágico: mientras circulaban por la ronda exterior de Valladolid, un camión articulado los arrolló: Jesús, de 35 años, falleció a causa de los politraumatismos y la hemorragia aguda que le provocó el impacto. Aitor consiguió salvar la vida, aunque quedó gravemente herido. El conductor de aquel camión, un ciudadano portugués, aún no ha sido juzgado por lo ocurrido. Las defensas de las víctimas piden para él penas de entre tres y cinco años de prisión, además de indemnizaciones que alcanzan los 273.000 euros.

Ha habido dos intentos de juicio: el primero el pasado mayo, que se suspendió por problemas técnicos con la videoconferencia en la que iba a comparecer el acusado. Y el segundo en septiembre, pospuesto porque el acusado alega indefensión, de hecho ahora el juzgado ha devuelto el caso a la fase de instrucción al aceptar la indefensión a la que aludía el procesado porque “no contó con abogado en buena parte de la fase instructora”. En una entrevista en 'La Noche de COPE', el hermano de Jesús, el ciclista fallecido, Goyo Negro, contaba que la familia está llevando el proceso “con muchísima tensión, mi hermano falleció hace tres años y todavía no hemos conseguido que haya justicia; el dolor es cada vez más agravado”.

Aitor Martínez iba con Jesús el día del accidente: “No perdí la consciencia, salí hacia adelante disparado, caí bocabajo y cuando los testigos que pararon me dieron la vuelta porque me estaba asfixiando con mi sangre, vi imágenes muy duras; a mi compañero lo vi tirado... siento mucho dolor y lo recuerdo casi todos los días, es una condena perpetua y es injusto que hayan pasado casi tres años y no se haya celebrado el juicio”.

Un grupo de familiares de víctimas se han unido para reclamar un endurecimiento de las penas para este tipo de accidentes. Ha habido contactos con partidos políticos y en un máximo de dos semanas se convocará una última reunión. La propuesta pasa por considerar delito el abandono de la víctima (tanto si fallece como si resulta herida) y aumentar las penas en atropellos en los que intervengan el alcohol y las drogas. Si no hay consenso, se dará cerrojo al asunto. La campaña está en la web www.change.org y ya suma más de 255.000 firmas, que se han presentado en tres ocasiones: al anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, a la actual, Dolores Delgado, y al Congreso de los Diputados.