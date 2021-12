El declive de ‘Los Simpsons’

Los viernes, desde esta temporada, siempre dedicamos un espacio a hablar de las series de televisión. En esta ocasión, en Noches de series, hablamos de la comedia de animación por excelencia, de Los Simpsons.

Esta ficción, protagonizada por Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie, cuenta ya con treinta y tres temporadas en antena y nos ha permitido conocer a los treinta habitantes principales de Springfield y al sinfín de turistas que visitan el conocido pueblo.

Es innegable que los personajes protagonistas forman ya parte de la cultura popular televisiva pero secundarios como Milhouse, Ken Brockman o Moe ya no son tan reconocidos. Un claro reflejo del declive de la popular ficción. Y del que nuestra compañera Rosana Rábago nos ha hablado.

Para ella, esta caída de su popularidad se debe, en primer lugar, a ‘Los Simpsons, la película’, un largometraje que acabó con una de las cualidades más loables de Los Simpsons. Se pasaba así de contar una historia en tan solo veinte minutos (tres en ese mismo tiempo si hablamos del especial de Halloween) a contar una historia en casi 90 minutos. ¿El resultado? A mucha gente el filme se le hizo largo.

Algo de lo que se han dado cuenta los creadores de la familia amarilla que están intentando devolver parte de esa gloria perdida con los cortos de unos siete minutos que se hacen tanto de Maggie como de acontecimientos especiales como el estreno de Loki en una conocida plataforma en streaming o el aniversario de dicha cadena.

No es la única razón por la que la familia más popular de la televisión americana está en declive. Otro motivo muy claro es la competencia. Cada vez son más las series de animación que siguen a una familia de clase media baja norteamericana y, aunque es cierto que muchas son de la misma cadena, tanta competencia no es buena.

Esto se une al hecho de que Los Simpsonsya no son una representación de la familia norteamericana media. La sociedad está cambiando y ellos no están siendo capaces de adaptarse y eso se ve en los nuevos capítulos que salen semana tras semana. Ya la gente no se siente tan identificada como antes con Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Algo que, pese a su conocida capacidad de prever acontecimientos que luego han sucedido, no han sabido detectar.