Mi bebé 3D, ecografías en tres dimensiones que permiten a los padres invidentes conocer a sus bebés

Uno de los momentos más especiales cuando se es padre es ver por primera vez el rostro del bebé en la ecografía, una borrosa imagen en blanco y negro en la que, aunque no se aprecien mucho los detalles, nos podemos empezar a imaginar cómo será el pequeño. Una experiencia que, sin embargo, no todas las personas pueden disfrutar, como es el caso de los padres invidentes. Por ello el Hospital de Manises ha creado un proyecto pionero “mi bebé 3D” una ecografía en tres dimensiones con la que las personas ciegas pueden apreciar mediante el tacto las incipientes facciones de sus hijos.

El doctor Fernando Gil Raga, jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Manises es uno de los responsables de este proyecto. Estos bebés en 3D se crean a partir de varias imágenes fijas pasadas por un software que perfila la forma del pequeño y posteriormente se materializa mediante una impresora en 3D. Ya son más de 80 los bebés creados con esta tecnología y no solo los padres ciegos disfrutan de ellos, si no también aquellos impacientes que quieran poder tocar a sus hijos, ya que el modelo da una idea del tamaño y forma del feto.

Silvia Bonet es una de las madres ciegas que ha podido probar esta iniciativa, aunque no con su bebé. Ella tiene ya 4 hijos, de los tres primeros pudo disfrutar todo el proceso del embarazo, pero fue con su cuarta hija con la que comenzó a quedarse ciega y por tanto no pudo disfrutar de su primera imagen. Cuando la propusieron participar en el proyecto no se lo pensó dos veces y quiso experimentar la sensación de tocar una ecografía. Dice que es una oportunidad única para tener un primer contacto con tu bebe, tocarlo, cogerlo, notar sus orejitas, la boca y ojitos... Actualmente ella tiene que recurrir al tacto para poder apreciar cómo sus hijos van creciendo y dice que este sentido te da sensaciones que no alcanza la vista.