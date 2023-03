La barrera de los géneros en el cine para una mujer guionista: “Hay gente que piensa que no podemos escribir”

Gema Neira ha celebrado el 8-M en 'La Noche de COPE': "Creo que es muy importante ver también en el resto de las mujeres esa sororidad y esas ganas de reivindicar". Tiene 38 años, entre sus trabajos está el de ficcionar el papel de la mujer en uno de los momentos más complejos de la historia de España: desde finales de los años 20 hasta la Guerra Civil. Tiene como mérito, entre otras cosas, haber sido la primera serie original, española, producida por Netflix. Es guionista y directora de desarrollo de Bambú producciones, la productora detrás de la serie 'Las Chicas del Cable'.

Esta serie se grabó con una intención, siendo esta que las mujeres se sientan poderosas, valientes, independientes y libres, sin necesidad de depender de ninguna persona para poder conseguir lo que se proponen y defender sus ideales. "La verdad es que me gusta decir que esta es una serie en la que las protagonistas son femeninas, no me gusta decir que es una serie para mujeres", apunta Gema Neira explicando que "no es lo mismo": "Ellas fueron las protagonistas en una de las primeras profesiones que hubo en España, donde las mujeres son realmente independientes".

"También descubrimos que todas esas mujeres vivieron durante una época donde la vida era más parecida al día de hoy de lo que nosotros nos pensamos, porque en España hubo movimientos sociales y políticos en aquel momento", señala Gema Neira, que explica que "nos parecía interesante contarle a nuestras chicas jóvenes de hoy que esta lucha que ellas tienen a día de hoy o que todas tenemos a día de hoy empezó hace muchos años, pero que quedan muchas por luchar todavía y que no podemos despistarnos y permitir que se den pasos atrás".

Determinados proyectos

Después de escuchar la historia de Conchi, ahora se habla mucho de empoderamiento, pero para Gema Neira queda mucho por conquistar: "Para que realmente podamos hablar de empoderamiento, que es dejarte la piel, llegar a las 12 de la noche, dormir 5 horas diarias, intentar ser la mejor madre, la mejor compañera, esposa... no hemos ganado mucho. Nos queda la igualdad real de las responsabilidades en casa y en el trabajo. No puede ser que una esté trabajando al mismo nivel que sus compañeros y luego llegues a casa y el trabajo que te queda es mucho mayor".

"Hay muchas cosas que entiendo que las generaciones previas han visto el avance y entonces se sienten satisfechas, pero nosotros no podemos sentirnos satisfechos con el avance o el que se sienten satisfechas ellas; necesitamos más", concreta. Gema Neira cree que esto puede venir "por parte de nuestros compañeros maravillosos" si entienden "que ellos mismos tienen que asumir la parte de los roles que les corresponden".

Muchas veces todavía parece que nos cuesta identificar el machismo. Gema Neira cuenta ha vivido alguna "circunstancia personal" cuando comenzó en el mundo de los guionistas "con 19 años" y que probablemente tuvieran que ver más con "la presión de ser muy joven". En cualquier caso, también ve situaciones en las que se encasilla a las mujeres "en un tipo de proyectos muy determinados". "Hay gente que piensa que nosotras no escribimos acción o thriller, que es totalmente falso y sí que es machismo", remarca.