El tema de las enfermedades crónicas hay que tomarlo con calma. No es fácil asumirlo y la vida diaria se altera. La cuestión es cómo y de qué manera hay que adaptarse. En el caso de Rubén Rodríguez, tiene 56 años, y hasta que cumplió 50 años no sabía lo que era vivir con colesterol. Se enteró en unos análisis rutinarios, y, aunque asegura que su vida no ha cambiado demasiado, sí depende ahora siempre de una pastilla. En 'La Noche de COPE' explica cómo le ha afectado y sobre todo relata cómo fue ese momento de saber que tendría que cambiar los hábitos.

"Yo creo que en mi familia nadie lo tenía y cuando me lo dijeron me asusté bastante", comienza explicando Rubén. Ese nerviosismo continuó "hasta que ya gracias a las pastillas vi que se podía controlar". No fue todo tan sencillo, ya que "hubo una época en la que me dijeron que el medicamento no era bueno". Tuvo que dejar de tomar esa prescripción "y el colesterol volvió a subir". "Estaba asustado", relata. El protagonista de 'La Noche de COPE' cree que pudo ser "por la publicidad de la televisión con la obstrucción de las arterias". En cualquier caso, actualmente se encuentra "contento con la medicación" que consume.

Además de esa pastilla que regula los niveles de colesterol, Rubén ha cambiado sus hábitos de vida: "He procurado, además de tomar la pastilla con la que hay que tener una disciplina, comer menos carne y hacer una dieta más saludable". Porque a este hombre la noticia le llegó por sorpresa. Hasta los 50, su alimentación consistía en "una dieta mediterránea normal", Todo cambió cuando su médico le hizo "unos análisis" cuyo resultado fue preocupante. En ese instante vieron "que era genético" y que tenía que empezar a tratarse.

La vida con colesterol

Esta nueva vida supone que Rubén tenga ciertos compromisos. "Yo todos los años me hago análisis y según salen las pruebas, o me suben la dosis de la pastilla o me la bajan". Relata que ahora le recetan "una con 40 miligramos y con eso me la controla". Aunque avisa de que eso "no quiere decir que el año que viene no me suba" y tenga que cambiar de nuevo. "Yo he estado tomando hasta 80 o 90 miligramos para controlarlo", señala el protagonista en la noche de este miércoles en 'La Noche de COPE'.

"Que lo hablen públicamente, no, pero no me lo creo", revela Rubén cuando le preguntan si conoce a mucha gente de su entorno que tenga colesterol. Él cree "que haya un alto porcentaje de la población" con su problema, pero "la gente no se hace pruebas o no se lo toma muy en serio". También habló sobre los problemas de abastecimiento de medicamentos, algo que le puso "inquieto" según confiesa, "quizá por ser una persona aprensiva". "No me vale que me digan que la semana que viene lo tengo. Gracias a Dios fue un período bastante breve. Pero lo pasé mal", asegura.