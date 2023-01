Así puedes guardar para siempre el legado de nuestros mayores en un pódcast: "Es como una caricia en el alma"

Cuando hablamos de personas mayores es inevitable asociarlos a palabras como “valores”, “experiencia”, “enseñanza”, “trabajo”, "cariño"... Cuando llegamos a la edad de oro, somos estas palabras que te acabo de decir, pero también somos muchas cosas más, de eso no cabe duda. Cada uno de nosotros dejamos en nuestras familias un legado y unos recuerdos que esperamos que recuerden siempre. Es importante escuchar a nuestros mayores, verlos o leer sus palabras.

David Morello justo se dedica a eso: a recuperar el legado de nuestros mayores. En 'La Noche de COPE' explica su iniciativa mediante la cual elabora, por ejemplo, un pódcast en el que el protagonista es esa persona de tu familia, dejando mediante la voz grabada para siempre detalles que dejaron huella en su entorno. Lo que ellos fueron y vivieron, su trabajo, su historia o su pasado. También nos enseñan a ser más realistas, más prácticos, menos perfectos o a tomarnos la vida con humor.

"La idea surgió a raíz de la pérdida de mi madre. Durante los últimos años la había estado grabando audios y le dije: algún día escribiré un libro con tu historia. Cuando ella dejó de estar y pude acercarme a esos audios, porque siempre hay un primer momento en el que cuesta, me di cuenta del poder tan tremendo que tienen y la evocación tan maravillosa que nos va a acompañar a todos. Lo sientes como una caricia en el alma, es algo mágico", explica David Morello.

¿Por qué son tan potentes los recuerdos?



Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces cuando hay algo que nos acompaña prácticamente cada día. "Las pequeñas historias van forjando el devenir de un país. El poder acercarte a ello después de vivido tiene un poder increíble. Tiene una misión también de escucharles, porque la gente mayor tiene unas ganas bárbaras de contarte algo de un mundo que se está transformando como nunca antes lo ha hecho. Los niños de ahora no conciben un mundo sin ordenadores, sin luz... Creo que es bueno para ellos conocerlo", repasa el creador de 'Nuestra Memoria'.

En este trabajo, una de las protagonistas es su madre. Esto le ha permitido incluso descubrir cosas sobre ella que no sabía. "Lees entre líneas y escuchas cosas que podías haber pasado por alto. Yo la grababa en situaciones en las que estaba cocinando y me contaba anécdotas. Tú no te das cuenta de todo y, sin embargo, me di cuenta de la trascendencia que tenían. Me daba cuenta de la templanza con la que han vivido, de las dificultades que han superado y se han rehecho. Me provoca resignación el hecho de que vivimos alejados de su ejemplo", reivindica.