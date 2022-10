3 de cada 10 personas mayores de 85 años viven solas en España

La soledad no deseada es una realidad extendida en España. 3 de cada 10 mujeres mayores de 75 años y de hombres mayores de 85 años viven solos en nuestro país. Hablamos de que más de 580.000 mayores viven sin compañía en casa. ¿Reciben los mayores el apoyo y el cariño necesario? El 16 por ciento no cuenta con ningún tipo de ayuda. Solo el 6 por ciento cuenta con el apoyo de los servicios sociales. Y el resto recibe los cuidados de familiares o cuidadores contratados

Causas de la soledad no deseada

Según los expertos contactados por COPE, una sociedad cada vez más envejecida, el descenso de la natalidad, el aumento de hogares unipersonales o los nuevos tipos de familia, son algunas de las causas de la creciente soledad no deseada.

Un problema que podría ir a mucho más, en el año 2035 al menos el 26,5% de la población será mayor de 65 años y se triplicará el número de mayores de 100 años. Además, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se espera que en 15 años el número de hogares con una sola persona aumente un 27 por ciento. En 2037, el 12,5 por ciento de la población vivirá sola y tres de cada 10 hogares serán unipersonales.

A esto hay que unirle que llevamos un estilo de vida frenético, que nos quita espacio para dedicar tiempo a amigos y familiares. Esto tiene un impacto no solo en su tipo de vida, también en su bienestar. Es normal que un mayor que vive solo y que se siente solo, se muestre más hostil, triste o depresivo.

Consecuencias de la soledad

Algunas de las principales consecuencias de la soledad es la demencia, la perdida de la capacidad del habla o de la memoria.

Pilar Meler Corretje de la Consultora Académica de la FP de Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, explica a COPE que “una persona que vive sola puede sufrir más caídas por falta de movilidad y también tienen más riesgo de desnutrición, la conocida como “la dieta de la leche y la galleta, porque pierden las ganas de salir a comprar o cocinar para uno sólo y se alimentan a base de esos dos productos”.

Pero, además, vivir solo puede provocar un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Existe la probabilidad de aumento de un tercio el riesgo de sufrir problemas de corazón o derrames cerebrales. Según la experta Meler Corretje “cuando una persona se siente sola, aumenta el porcentaje de las hormonas que nos lleva a un estado de ánimo bajo, que favorece el aumento de la presión arterial”.

La Universidad de Oxford realizó un estudio con más de 5.000 hombres y mujeres mayores de 50 años que vivían solos de forma no deseada. A lo largo de casi 5 años se registraron 571 nuevos casos de problemas cardiovasculares, en personas que no tenían antes una predisposición para sufrirlos.

Los cuidados a domicilio

Los cuidados a domicilio pueden ayudar a mitigar la sensación de soledad.

Pero no siempre es fácil conseguir esa ayuda. Jesús tiene 80 años y nos ha contado a COPE que vive con su mujer que sufre de artrosis. La enfermedad está muy avanzada y necesitan ayuda en casa. Llevan un año solicitando a las administraciones esa ayuda, que, de momento no llega. Cuentan con el apoyo de la familia, pero viven lejos y no pueden verse. Esa otra forma de soledad.

Ayudas a la dependencia

Existen dos tipos de ayudas, pero solo podemos solicitar una de las dos.

Están las prestaciones económicas para familiares o personas no profesionales. Y las segundas van dirigidas a contratar a un asistente personal.

La cuantía de las ayudas depende del tipo de dependencia de la persona de la que estemos hablando. Van desde los 200 euros hasta los 380 euros en el caso de una gran dependencia.

Raquel vive en Canarias y nos ha contado a COPE que en 2018 tuvo que dejar de trabajar para cuidar a tiempo completo de su madre Maruca, de 88 años, que es totalmente dependiente. Recibe al mes una ayuda por la dependencia de 255,35 euros porque su madre está considerada de grado dos. A este dinero le suma la jubilación de su madre, pero les cuesta llegar a fin de mes, porque además Raquel tiene dos hijos en edad escolar.

Los ayudas se solicitan a través del Ayuntamiento y Comunidades autónomas de residencia.

Consejos para ayudar a las personas mayores que se sienten solas

Es fundamental que los mayores mantengan una alimentación saludable y realicen ejercicio o actividades con otras personas. Tienen que hablar y contar cómo se sienten. Hay muchas actividades y talleres a los que se puede acudir para ocupar la mente y el tiempo, que te ofrecen desde rutas culturales a programas interuniversitarios para volver a estudiar.

Pero también es importante que los mayores pasen tiempo con la familia. Hay que escucharlos, necesitan pasar rato con sus hijos y sus nietos, adoran la compañía de las personas que más quieren. Las redes sociales han supuesto un gran avance. Ya no importa la distancia, porque por medio de Internet nos podemos mantener siempre en contacto con los mayores. Los expertos además consideran que la familia se puede ampliar a los vecinos, que se encargan y cuidan de los mayores que viven solos cerca de sus casas.

Cómo cubrir el tiempo tras la jubilación

El envejecimiento activo es posible. Hay que mantener y conservar las amistades y las relaciones sociales. Es importante salir a andar o a correr todos los días, y si es posible hacerlo cerca de la naturaleza.

Es importante realizar ejercicios de estimulación cognitiva, a través de actividades cómo los cuadernos de ejercicios, la pintura, el ajedrez o los juegos de mesa.

La alimentación es fundamental. Alimentos con muchos nutrientes, pero con pocas calorías como las frutas, los vegetales, la leche de arroz o de soya, el queso bajo en calorías, pescados, mariscos, carnes magras, aves, huevos, nueces o semillas.

Hay mayores que son totalmente independientes

Hay mayores que quieren y pueden vivir sin ayuda porque siguen siendo totalmente independientes a edades avanzadas. En este caso los expertos aconsejan no forzar una ayuda que no desean.

Necesitan independencia y tomar sus propias decisiones. Es el caso de Pilar y Javier, llevan 54 años casados. Paseando por el Retiro de Madrid, nos contaban a COPE que no necesitan ayuda y que todavía pueden hacer las cosas ellos solos. Eso sí, para los dos es fundamental el apoyo que reciben de sus hijos y nietos que les visitan y llaman prácticamente a diario.